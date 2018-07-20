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Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 19:54 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını bildirmesini muhalifler kabul etmedi. Muharrem İnce taraftarları çağrıya normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını açıklayarak cevap verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Genel Merkezi'nin kurultay restine Muharrem İnce taraftarlarından şaşırtan cevap!

CHP'de kurultay tartışmaları büyüyor. CHP’den genel başkanlığı hedefleyen Muharrem İnce’ye yakın ekibin, olağanüstü kurultay için bir haftada 604 delegenin imzasını aldıklarını duyurmasının ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, olağanüstü kurultay talebiyle toplandığı belirtilen 604 imzanın, yarın 11.00'e kadar kendilerine ulaştırılması durumunda gereğinin derhal yapılacağını açıkladı.

NORMAL SÜRECİ İŞLETECEKLER

CHP Genel Merkez Yönetimi'nin 604 imza gerçekse gereğinin yapılacağı açıklamasını muhalifler kabul etmedi. Habertürk'ten Ömer Topsakal'ın haberine göre, muhalif kanat normal süreci işleteceklerini ve gerekli imzaları toplayacaklarını belirtti.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
son secimdeki başarısızlıklarından dolayı siyaseti bırakacaklarına hala koltuk için birbirini yiyorlar yüzsüzler
Chp zihniyetinden kurtul sun akp nin işi biter iyi parti Kürtler filan %55bukuyor
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