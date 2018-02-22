Kimyasal hadım geliyor! 6 bakanlık bugün toplanıyor

Hükümet toplumun kanayan yarası çocuğa yönelik cinsel istismarın engellenmesine yönelik yeni düzenlemeler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 6 bakanlıktan oluşan komisyon bugün ilk toplantısını yapacak. Komisyonda İç işleri, Adalet, Sağlık, Milli eğitim, aile ve sosyal politikalar, gençlik ve spor Bakanlığı yer alacak. Türkiye'nin yeniden gündemine aldığı kimyasal hadım ABD başta olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor. "Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve diğer yükümlülükler hakkında yönetmelik" kapsamında 2016'da kabul edilen düzenleme Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yönetmelik kapsamında ise kimyasal hadım 2016 yılında sadece pedofili suçuna getirilmişti. Yeni düzenlemeyle kimyasal hadım sadece pedofiliye değil, çocuğa cinsel istismarda bulunanları da kapsayacak. Adalet Bakanı Gül, çocuğa yönelik istismarı önlemeye ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verirken, "Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı masaya yatıracağız bunların hepsini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, "Komisyon Başbakan yardımcımız başkanlığında yarın 'Bugün) çalışmaya başlayacak. Ceza kanunlarında yine artırım yapmak ya da infaz sisteminde ne gibi başka tedbir alınması gerekir bunların hepsini bu çalıştaylarla, önceki çalışmalarla masaya yatırmış olacağız" dedi.

CEZALARI YETERLİ GÖRMÜYORUZ



Sabah'ta yer alan habere göre, Özgecan cinayetinin ardından cezaların artırıldığını ama yeterli olmadığını vurgulayan Gül şöyle konuştu: "Esasen iş mahkemeye suç işlemeden önleme yani suça giden yolları ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme, aile, çevre, okul toplumun her kesimine düşen sorumluluklar, 'istismara karşı çocuk nasıl bilinçlendirilir, toplum nasıl bilinçlendirilir' bunları topyekün hep beraber yapmamız lazım. Türkiye cezaları özellikle Özgecan cinayetinden sonra buna benzer vakalarda artırmış bir ülkedir ama biz yine yeterli görmüyoruz." CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLARIN AFFI OLMAZ



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'ndeki 11. Kalkınma Planı tanıtım toplantısında çocuk istismarıyla mücadele ile ilgili de konuştu. Erdoğan "Hükümetimiz bununla ilgili yasal bir düzenleme yapıyor. Bu yasal düzenlemeyle de buradaki caydırıcılık hükümlerini ileri bir noktaya taşımanın hesabı, gayreti içindeyiz. Bunların affı olamaz, bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten asla gelemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu devlet planında bizim yapmamız gerekiyor" dedi.

KİMYASAL HADIM BİR ÇÖZÜM MÜ?



Kimyasalhadım uygulamasını Prof. Dr. Sinan Zeren şöyle değerlendirdi: "İlaç kullanımıyla haliyle bu suçlarda bir azalma görülecektir. Fakat bu psikolojik bir sorun. Kişideki sapkınlığı tedavi etmek değil sadece bastırmak olur bu. Burada amaç sadece suça teşebbüsü azaltmak olacaktır. Uygulanan ilaç zamanla etkisini kaybettiğinde ise kişi gerçek anlamda iyileşmediği için aynı suçu tekrarlayacaktır. Bu durumda testislerin alınması kalıcı bir çözüm olabilir." DİYANET İŞLERİ DE PROJEDE



Çocuk Meleği-Korkma Konuş Projesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı da yer alacak. Bazı bölgelerde kadın ve çocuklar emniyet güçleri ya da bu dernekler ile rahat bağlantı kuramazken, müftülüklerle daha rahat iletişime geçebilecekleri ve yaşadıkları sıkıntıları anlatabilecekleri düşüncesiyle projeye Diyanet de katıldı. Müftülüklere de bu konuda yapılacak bir başvuru sonrası anında gerekli mercilerle iletişime geçilerek suçu işleyen kişiler hakkında yasal sürecin başlatılması sağlanacak.