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Kimyasal hadım geliyor! 6 bakanlık bugün toplanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2018 07:35 | Son Güncelleme

Kadın ve çocuklara yönelik cinsel istismar olaylarıyla ilgili hükümet harekete geçti. Adalet Bakanı Gül'ün "Kimyasal hadım başta olmak üzere cezai düzenlemeleri masaya yatıracağız" açıklamasının ardından 6 bakanlıktan oluşan 'cinsel istismar komisyonu' bugün ilk toplantısını yapacak.

Hükümet toplumun kanayan yarası çocuğa yönelik cinsel istismarın engellenmesine yönelik yeni düzenlemeler için harekete geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanan son Bakanlar Kurulu'nda alınan karar gereği 6 bakanlıktan oluşan komisyon bugün ilk toplantısını yapacak. Komisyonda İç işleri, Adalet, Sağlık, Milli eğitim, aile ve sosyal politikalar, gençlik ve spor Bakanlığı yer alacak. Türkiye'nin yeniden gündemine aldığı kimyasal hadım ABD başta olmak üzere birçok ülkede uygulanıyor.

"Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan hükümlü olanlara uygulanacak tedavi ve diğer yükümlülükler hakkında yönetmelik" kapsamında 2016'da kabul edilen düzenleme Danıştay tarafından durdurulmuştu. Yönetmelik kapsamında ise kimyasal hadım 2016 yılında sadece pedofili suçuna getirilmişti. Yeni düzenlemeyle kimyasal hadım sadece pedofiliye değil, çocuğa cinsel istismarda bulunanları da kapsayacak. Adalet Bakanı Gül, çocuğa yönelik istismarı önlemeye ilişkin yapılacak düzenlemelerle ilgili bilgi verirken, "Kastrasyon, kimyasal hadım uygulaması da dahil olmak üzere tüm bu tedbirleri, yasayla yapacaklarımız, yönetmeliklerle yapacaklarımız, idari tedbirlerle uygulayacağımız tüm enstrümanlarımızı, tüm araçlarımızı masaya yatıracağız bunların hepsini değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Gül, "Komisyon Başbakan yardımcımız başkanlığında yarın 'Bugün) çalışmaya başlayacak. Ceza kanunlarında yine artırım yapmak ya da infaz sisteminde ne gibi başka tedbir alınması gerekir bunların hepsini bu çalıştaylarla, önceki çalışmalarla masaya yatırmış olacağız" dedi.

CEZALARI YETERLİ GÖRMÜYORUZ

Sabah'ta yer alan habere göre, Özgecan cinayetinin ardından cezaların artırıldığını ama yeterli olmadığını vurgulayan Gül şöyle konuştu:

"Esasen iş mahkemeye suç işlemeden önleme yani suça giden yolları ortadan kaldırma, önleme, ıslah etme, aile, çevre, okul toplumun her kesimine düşen sorumluluklar, 'istismara karşı çocuk nasıl bilinçlendirilir, toplum nasıl bilinçlendirilir' bunları topyekün hep beraber yapmamız lazım. Türkiye cezaları özellikle Özgecan cinayetinden sonra buna benzer vakalarda artırmış bir ülkedir ama biz yine yeterli görmüyoruz."

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BUNLARIN AFFI OLMAZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet ve Kongre Merkezi'ndeki 11. Kalkınma Planı tanıtım toplantısında çocuk istismarıyla mücadele ile ilgili de konuştu. Erdoğan "Hükümetimiz bununla ilgili yasal bir düzenleme yapıyor. Bu yasal düzenlemeyle de buradaki caydırıcılık hükümlerini ileri bir noktaya taşımanın hesabı, gayreti içindeyiz. Bunların affı olamaz, bunlar bağışlanamaz. Bunları görmemezlikten asla gelemeyiz. Ne gerekiyorsa bunu devlet planında bizim yapmamız gerekiyor" dedi.

KİMYASAL HADIM BİR ÇÖZÜM MÜ?

Kimyasalhadım uygulamasını Prof. Dr. Sinan Zeren şöyle değerlendirdi: "İlaç kullanımıyla haliyle bu suçlarda bir azalma görülecektir. Fakat bu psikolojik bir sorun. Kişideki sapkınlığı tedavi etmek değil sadece bastırmak olur bu. Burada amaç sadece suça teşebbüsü azaltmak olacaktır. Uygulanan ilaç zamanla etkisini kaybettiğinde ise kişi gerçek anlamda iyileşmediği için aynı suçu tekrarlayacaktır. Bu durumda testislerin alınması kalıcı bir çözüm olabilir."

DİYANET İŞLERİ DE PROJEDE

Çocuk Meleği-Korkma Konuş Projesi'nde Diyanet İşleri Başkanlığı da yer alacak. Bazı bölgelerde kadın ve çocuklar emniyet güçleri ya da bu dernekler ile rahat bağlantı kuramazken, müftülüklerle daha rahat iletişime geçebilecekleri ve yaşadıkları sıkıntıları anlatabilecekleri düşüncesiyle projeye Diyanet de katıldı. Müftülüklere de bu konuda yapılacak bir başvuru sonrası anında gerekli mercilerle iletişime geçilerek suçu işleyen kişiler hakkında yasal sürecin başlatılması sağlanacak.

KİMYASAL HADIM YÖNTEMİ NEDİR VE NASIL UYGULANIR?

Kimyasal hadım yönteminde diğer hadım şekillerinde olduğu gibi penis ve testisler kesilmiyor. Kimyasal hadım yönteminde çeşitli kimyasallar kullanılarak yapılan hadım etme işleminde mahkumlara belirli aralıklarla ilaç veriliyor. Haplar ve iğneler sayesinde cinsel saldırı suçunda bulunan suçlunun testosteron hormonu azaltılıyor ve cinsel isteği ortadan kaldırılıyor.

PEK ÇOK ÜLKEDE UYGULANIYOR

Kimyasal hadım dünyada birçok ülkede uygulanıyor. İşte örnekleri:

ABD: 7 eyalette var. Kaliforniya eyaletinde 13 yaşın altındaki çocuklara herhangi bir cinsel suçu ikinci kez işleyenlere kimyasal hadım öngörülüyor.

Rusya: 14 yaş altı çocuklara karşı cinsel suç işlemiş kişilerin cezalarının ertelenmesi yasaklanırken, bu failler zorunlu olarak kimyasal hadıma tabi tutuluyor. İstismarcı, suçu tekrarlaması halinde ise ömür boyu hapis cezasına çarptırılıyor.

Güney Kore: 16 yaş altı çocuklara cinsel saldırıda bulunan ve pedofili teşhisi konulan 19 yaş üzeri yetişkinlere 15 yıla kadar kimyasal hadım uygulanabiliyor.

Polonya: 15 yaş altındaki çocuklara ya da aile üyelerine tecavüz edenlerin hapis cezalarını tamamlamalarının ardından suçlular kimyasal hadıma tabi tutuluyor.

Endonezya: 18 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunanlara ve cinsel ilişkiye girmesi için şiddet uygulayıp tehdit edenlere de kimyasal hadım uygulanıyor.

Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?Çocuk istismarı olayları ile ilgili flaş gelişme! Kimyasal hadım mı geliyor?
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Okuyucu Yorumları 15 yorum
hadım etmek çözüm olmayacak!! adam zevk alacak pozisyonu kalmayınca bu sefer ÖLDÜRME iç güdüleri artacak... uğraşmayın idamı getirin öldürün gitsin !!!!!!
çocuklar basta olmak üzere herhangi bir canlıya yaşı ,cinsi ne olursa olsun (hayvanlarda dahil) o sapigin hemen Hadim edilip ve yavaş yavaş öldürecek bir virüs enjekte edilmeli...
İDAM LAZIM İDAM . Dar ağacı giyotin elektrikli sandalye ne gerekiyorsa idam barbarlık değil suçu engellemek için çok geçerli caydırıcı bir etken.
peki bu ceza kimlere gelecek ensarcılara 9 yaşında evlenilir diyen diyanete sapık imamlara tarikatlara vakıflara cemaatlerede gelecekmi zannetmiyorum onlar her halde din adına yapıyorlardır
Çözüm değil KÖKÜNDEN çözüm lazım.. :)
o zaman tüm akepelilerden başlansın kimyasal hadıma
@tsahin1903 tabi sizin zihniyetinizde kimim eli kimin cebinde olduğundan sizin için farketmiyor sizlerde eş değiştirme işleri varya
hadım edip ceza evlerinde besliyeceğine boşuna israf günahtır en güzeli taksim meydanı sallandır gitsin küçük bir cocuga bunu düşünen kişinin bu dünyaya ne faydası olacak.
bunu sadece akpli olmayanlara uygulamak isterler ancak bu işi yapanlar akpli olduğu için kimseye uygulanmaz şimdi 2. perde akplilerin yaptığı taciz tecavüzü akpli olmayanlara mal etmek için yeni bir khk yayınlarlar
bence hadım madım yetmez öldürülecekki caydırıcı olsun yoksa olmaz . yapacak kişi eli ilede yada başka bişi ilede yapar?.
Ne kimyasalı boşver ya fiziksel Hadim yada kafasını keseceksin bak o zaman ülkede cinsel istismar nasıl azalıyor
Ensar vakfı kapatılsın içindeki topaclar asılsın
saçma kesilecek nokta !
koşunnnnnnn zina yapıyooorlaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr, Allah Allah Allah, Ev basılır ve suçlular adalete teslim edilir.
bu kaçıncı masaya yatırma ? masaya bişey yatırmayın artık ne yapacaksanız yapın...
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