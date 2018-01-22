Kızlarını Adnan Oktar'da görmüştü! 'Oğlum da kayıp'

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yine şoke edecek anlar yaşandı. Kayıp kızlarını Adnan Oktar'da gören baba Elvan Koçak, oğlum da kayıp diyerek kafaları karıştırdı.

"OĞLUM DA KAYIP"

Canlı yayında feryat eden baba reşit olmayan kızının ikizinin de kayıp olduğunu söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Elvan Koçak 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Şeyma K. (19) Büşra K. (17) ve Muhammed K. (17) ile birlikte Viyana'dan Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını anlatmıştı.

Geçen hafta sonu bir akrabalarının "Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında TV şov yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak "Çocuklarımdan Büşra ve ikizi olan Muhammed daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak şov yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı oldum" dedi.

Avusturya Jugendamt (Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Elvan Koçak "Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. Büşra okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Şeyma mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Şeyma'nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor" diye konuşmuştu.