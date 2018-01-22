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Kızlarını Adnan Oktar'da görmüştü! 'Oğlum da kayıp'

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 21:51 | Son Güncelleme 6 saat önce

Kayıp kızlarını Adnan Oktar'ın programında gören baba Elvan Koçak, Söylemezsem Olmaz programına bağlanıp oğlunun da kayıp olduğunu söyledi.

Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yine şoke edecek anlar yaşandı. Kayıp kızlarını Adnan Oktar'da gören baba Elvan Koçak, oğlum da kayıp diyerek kafaları karıştırdı.

"OĞLUM DA KAYIP"

Canlı yayında feryat eden baba reşit olmayan kızının ikizinin de kayıp olduğunu söyledi.

NELER OLMUŞTU?

Elvan Koçak 7 yıl önce ayrıldığı eşi Gülperi T.'nin çocukları Şeyma K. (19) Büşra K. (17) ve Muhammed K. (17) ile birlikte Viyana'dan Türkiye'ye gittiğini ve çocuklarından uzun süre haber alamadığını anlatmıştı.

Geçen hafta sonu bir akrabalarının "Senin kızların Adnan Oktar'ın yanında TV şov yapıyorlar" uyarısıyla yıkıldığını anlatan baba Elvan Koçak "Çocuklarımdan Büşra ve ikizi olan Muhammed daha 17 yaşındalar. Reşit olmayan kızımı televizyona çıkartarak şov yapan Adnan Oktar ve diğer sorumlulardan davacı oldum" dedi.

Avusturya Jugendamt (Gençlik Dairesi) ve savcılığına da durumu bir şikayet dilekçesi ile bildirdiğini ifade eden Elvan Koçak "Kızlarım Viyana'da iyi bir eğitim görüyorlardı. Büşra okul birincisi bir çocuk. Eğitimlerini yarıda bırakıp Adnan Oktar tarafından yeri belli olmayan bir otelde alıkonulduklarını duyuyorum. Çocuklarımdan sadece Şeyma mesajlarıma cevap veriyor. O mesajları da kızımın yazdığına inanmıyorum. Çünkü Şeyma'nın Türkçesi ve yazım tarzına uymuyor" diye konuşmuştu.

ANNE NE SÖYLEMİŞTİ?

Kızlarının alıkonulmadığını, kendi istekleriyle yanında kaldığını ve Avusturya'daki mahkemenin kızların velayetini kendisine verdiğini belirten Gülperi T., kızlarım benimle birlikte ve özgürler ifadelerini kullandı. Babanın iddialarını yalanlayan Gülperi T., eşinin kendisine maddi ve manevi şiddet uyguladığı için boşanma davası açtığını ve mahkemenin velayeti kendisine verdiğini, eski kocasının tutucu, inatçı ve katı biri olduğunu ifade etti.

"Çocuklarımı ve beni arayarak tehdit etmeye başladı. Eğer kendisine dönmezlerse kızlarımı öldüreceğini sonra da intihar edeceğini defalarca hem bana hem çocuklarıma söyledi, mesajlar yazdı. Kızım Ş. çok korktuğu için babasının kendisine yaklaşmaması için mahkemeden tedbir kararı aldırttı. Ben de can güvenliğimden endişe ettiğim için karakola başvurdum ve karakol 6 ay süreyle eski eşimin bana yaklaşmaması için tedbir kararı alınmasını talep etti. Bunun üzerine aile mahkemesine bana ve çocuklarıma yaklaşmaması için yaptığım başvuru kabul edildi ve bir kere daha uzaklaştırma kararı çıktı" diyen anne Gülperi T. eski eşinin iddialarının tamamının yalan ve uydurma olduğunu, kendisinin iletişim bilgilerinin açık olduğunu ve babanın isterse kızlarını görebilecek durumda olduğunu söylemişti.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
MUHAMMED KOÇAK HAKKINDAKİ ASILSIZ İDDİALARLA İLGİLİ GÜLPERİ KOÇAK'IN AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI ! "Müvekkilimin oğlu Muhammed Koçak şu anda annesi Gülperi Koçak ve kardeşleri Büşra ve Şeyma Koçak ile beraberdir." Tam açıklama linkte mevcuttur. https://www.facebook.com/hkartal.is/posts/1975138292703281?pnref=story
Var bu işte bir iş Yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya Az bekleyin
Elvan koçak fırıncıymış gitsin işiyle uğraşsın milletin Gözü kulagı Ülkemiz üzerindeki oynan oyunları ve İngiliz derin devletinin hainlerini temizlemekle meşgul.
simdiye kadar babasi nerdeymisss
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır ya Kız babası ev sahibiyse Sende yavuz hırsız mı oldun Sende mi müridsin? Az bekleyin Çok az kaldı
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