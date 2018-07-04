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Küçük Leyla'nın babasından idam çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 11:58 | Son Güncelleme

Türkiye Küçük Leyla'ya ağlıyor... Ağrı'da, kaybolduktan 18 gün sonra cesedi bulunan Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir, "Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum. Leyla gözü açık geldi, annesi gitti gözünü kapatmaya, kapatamadı, ben gittim kapattım." dedi. Aydemir, "Bütün Türkiye arıyor. Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın." diye çağrı yaptı

Bezirhane köyünde kaybolduktan 18 gün sonra ölü bulunan Leyla Aydemir için, köyde bulunan caminin aşevinde taziyeleri kabul eden baba Nihat Aydemir, AA muhabirine açıklamada bulundu. Kızı Leyla kaçırıldıktan sonra kaçıranlara, çocuğuna süt vermeleri için seslendiğini dile getiren Aydemir, "Leyla'yı evvelsi gün kaybettik. O adama zaten seslenmiştim, dün medyada seyrettim, çocuk açlıktan ölmüş. Benim çocuğuma süt verin dedim, süt de vermediler. Elbisesini çıkarıp getirip dereye atmışlar, o cani kimse onu bulmak istiyorum." diye konuştu.

'ERDOĞAN ARADI'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, kendisini aradığını belirten Aydemir, "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a da aynısı söyledim, çocuğumu kaçıran kimse bu cani yakalansın, yaptığının hesabını versin. İnsan 100 kişi öldürür, yine bu hareketi yapmaz, bu ufak çocuktan ne istedi? Leylam melektir, benim bir musibetim yok, çocuğu öldürdün oraya attın, açlıktan öldürdün. Bağıra bağıra söyledim Allah rızası için bir yere bırakın diye. Böyle bir vicdan var mı, insan 100 adam öldürse, 100 trilyon borcun olsa bu hareket yapılmaz." ifadelerini kullandı.

'BÜTÜN TÜRKİYE ARIYOR'

Leyla'nın katilinin bir an önce yakalanmasını ve idam edilmesini isteyen Aydemir, şöyle devam etti:

"Bütün Türkiye arıyor. Zaten Leyla gündeme oturdu, bir de Eylül de oturdu. Herkes beni arıyor, diyor idam çıksın. Ben de ona imza vereceğim, gereken neyse yapılsın. İnsanlar beni arıyor diyor ki; biz çocuğumuzu dışarı çıkaramıyoruz. İnsanların psikolojisi bozuldu, kimse çocuğunu dışarı çıkaramıyor. Üç beş insan asıldı mı kimse bu hareketi yapmaz."

Leyla'nın açlıktan öldüğü bilgisini aldıklarını aktaran Aydemir, "Yemek yiyemiyordum, Leyla'nın aç olduğunu hissediyordum. Millet niye yemek yemiyorsun diyordu, benim kızım açtır diyordum, fark ediyordum. Leyla gözü açık geldi, annesi gitti gözünü kapatmaya, kapatamadı, ben gittim kapattım. Allah o adamın ocağını yıksın." şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın taraftar grubu olan Ultraslan Ağrı Grubu, Leyla'nın defnedildiği mezarlığı ziyaret ederek mezarın başına "Kelebeklerin bile çocuklardan daha uzun yaşadığı bir coğrafyada sizin için hangi şiiri yazalım" ve "Leyla ile Eylül" yazılı pankart asıp çiçek bıraktı.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde, Ramazan Bayramı'nda kaybolan Leyla Aydemir'in bulunması için çalışma başlatılmış, bölgedeki dere yatakları, sazlık alanlar, otla kaplı araziler, köy içindeki metruk yapılar, tandır evleri, ahır ve çocuğun gidebileceği bütün alanlar, kadavra köpekleri de kullanılarak aranmıştı. Leyla Aydemir'in cesedi, kaybolduktan 18 gün sonra dün, köye 2 kilometre mesafede kent merkezine giden yolun yakınındaki akarsu kenarında ağaçların arasında bulunmuştu. Vücudunda herhangi bir darp ya da yara izine rastlanmayan Aydemir'in cesedi, Bezirhane köyünde defnedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Leyla Aydemir Kayıp Çocuk

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
İDAM diye ortaya çıkanlar çıkarırlarsa ben hemen onaylarım diyenler elinde kur'an ,dilinde yalan ve boğazında haram olanlar.Bu ülkeye artık idam gelmez kaldıran da Saray sözcüsü Devlet BAHÇELİ
Acını anlıyoruz ve.en derinden bir baba olarak paylaşıyorum.basin sağolsun.inşallah idam yasası çıkar ve AB yasalarından kurtuluruz
ALLAHIM BUNU YAPANI İKİ CİHANDA KAHRET,GÜNYÜZÜ GÖSTERME
İDAMI GETİRMEK BU KADAR MI ZOR? İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ HEMEN YAPIYORSUNUZ. İDAM İSTİYORUZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GELECEKLERİ İÇİN İDAM İSTİYORUZ.
ah be gözü yaşlı baba sen adam gibi adam sinda s3ji anlayacak adam yok başı büyükler hep banaci rabbena si yok onların hepsi 1 senki acılı senki sen kendinde değilsin acın çökmüş yüreğine o dünya tatlısı meleğe kim bi cani cabuk bulunsun idam edilsin
Türkiye'nin artık vakit kaybına tahammülü kalmamıştır. Acil olarak İdam çıkartılmalıdır. Gerekirse referandum yapılsın, korktuklarınız o zaman bir şey yapamaz size, halk arkanızda olur. ANCAAAK Tek maddelik İdam Kanunu, paket maket istemiyoruz. Bundan da çıkar peşine düşülmesin anaların babaların ahı yerde kalmaz.
Bu masum Meleğe kıyan insan olamaz. Hayvan zaten yapmaz. Vicdanınız kurususun. Bu masuma bu zulmü yaşatanlar da daha beterini yaşamadan ölmesin.
İDAMI GETİRMEK BU KADAR MI ZOR? İSTEDİĞİNİZ HER ŞEYİ HEMEN YAPIYORSUNUZ. İDAM İSTİYORUZ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN GELECEKLERİ İÇİN İDAM İSTİYORUZ.
Her insanlıkdışı vahşetten sonra, öfke içinde idam isteyeceğiz. Ve bu böyle sürüp gidecek...
leyla,eylül siz sonsuzluluğa ebedi güzellikler ahiretine gittiniz hemde birer günahsız olarak ne mutlu size kuzular.anne ve babanıızı teselli edecek bir kelime yok acıları tarifsiz.lakin şunu bilsinlerki onları orada karşılayacak ve birer şefaatçıları var.dünyada bulunan her ölümlü yalanın,sizin gibi günasız birer ölümsüz gereçeğe ihtiyacı var.
2008-2016 yılları arasında 104bin çocuk kaybolmuş.2008 de yılda 6bin 2016 da 16bin çocuk kayıp.derinde bir sorun var!idam gelse bile bu sorun neden büyüyor.DDK inceleme yapmalı,sonuç raporu açıklanmalı.ailelerin başa ćıkamadığı bu sorun nedir?Bilmek istiyoruz.Aile bakanlığı niye hiç açıklama yapmaz?sadece içişleri yapıyor,oysa bu durum bakanlıkların boyunu aşmış.cumhurbaşkanı devlet denetleme kurumunu harekete geçirmeli.Çocukların öldürülmelerine engel olunmalı!idam kolay iş:asarsınız adam ölür,ama çocukta kurtarılmamış olur.önüne geçilmeli.
ah ah acılı baba ah sen kapadın he ah ah yeter artık yeter ALLAHIM sen ne sabırlısın artık yeter yerle yeksan et artık dünyayı yeter bıktık usandık bu pis dünyadan ah ah
özgecan ve ondan öncekiler bu güne kadar masum o kadar insan öldü ki bunu yapanların yaşaması sizce doğru karar mı hapise atılıp danalar gibi beslenmesimi lazım buna bir dur denmez daha neler olur siz düşünün tekkelime ile halk içinde direğe asılıp İDAM olması lazım
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