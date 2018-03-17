Lise öğrencisini eve kapatıp kabusu yaşattı

Mahkeme, gerekçeli kararında, 15 yaşını doldurmamış bir kız çocuğunun, Diyarbakır şartlarında çok ağır bir toplumsal karşılık bulacağını bilmesine rağmen cinsel istismar fiilini anlattığı belirtilerek, mağdurun tepkiyle karşılaşacağını bilmesine rağmen olayı ortaya çıkarma cesareti gösterdiğini kaydetti.

23 YILA KADAR CEZA İSTENDİ

Diyarbakır'da, lise öğrencisi N.S., arkadaşının aracılığıyla başka bir lisede öğrenci olan D.Ö. ile tanıştı. Bir süre arkadaşlık yapan iki öğrenci, 14 Nisan 2016 günü okul çıkışında buluştu. İddiaya göre, D.Ö., rahatsız olduğunu belirtip ilaç alma bahanesiyle N.S.'yi bir arkadaşının evine götürdü, burada zorla cinsel istismarda bulundu. N.Ö. olayı ailesine anlattı. Ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan D.Ö. tutuklandı, hakkında, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 23 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İLK DURUŞMADA SERBEST BIRAKILAN SANIĞA SAYGIN TUTUM İNDİRİMİ

Diyarbakır 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Kasım 2016 günü ilk kez hakim karşısına çıkan D.Ö. ifadesinde N.Ö.'ye cinsel istismarda bulunmadığını söyledi. Mahkeme, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ile savcının aksi yönde talebine rağmen sanığı tahliye etti. 27 Ocak 2017'deki karar duruşmasında mahkeme, D.Ö.'yü, 'Çocuğun cinsel istismarı' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki saygın tutumunu lehine indirim sebebi sayan mahkeme, cezayı 7.5 yıla indirdi.