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Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:11 | Son Güncelleme

Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Öztürk'ün (53) kullandığı 66 FC 496 plakalı traktör, Kula-Alaşehir Karayolu Konurca Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.

Kazada, traktördeki Fadime Öztürk (49) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan traktör sürücüsü eşi Öztürk ise 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fadime Öztürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Sürücü Öztürk'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

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Kaza Kula ölü tarım trafik traktör

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