Manisa'da traktör uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Kula ilçesinde, traktörün uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Süleyman Öztürk'ün (53) kullandığı 66 FC 496 plakalı traktör, Kula-Alaşehir Karayolu Konurca Mahallesi mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Kazada, traktördeki Fadime Öztürk (49) olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan traktör sürücüsü eşi Öztürk ise 112 acil servis ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Fadime Öztürk'ün cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Kula Devlet Hastanesinin morguna götürüldü. Sürücü Öztürk'ün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.
İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor
Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar
Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı
Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü
Erdoğan'dan 'suikast' açıklaması
Taksim'de köpekle çocuğun görüntüsü yürekleri sızlattı
Bomba iddia: ABD, Suriye’nin kuzeyinden çekiliyor
Bernard Lewis hayatını kaybetti! Bernard Lewis kimdir, nerelidir, kaç yaşında?
Tam da o anda yakaladılar
Huawei sahiplerine HDR müjdesi!
Dünyanın en utanç verici kareleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum