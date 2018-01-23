MEB'de yeni skandal! Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca güncellenen müfredatta, sosyal bilgiler dersi için “Atatürk” konusunda bir değişiklik yapılmadı. MEB, talep ve önerileri dikkate alarak müfredatta güncelleme yaptı ancak sosyal bilgiler dersinde tartışılan konularda bir değişiklik olmadı.

İlkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece “Etkin Vatandaşlık” bölümünde “Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı” alt başlığında geçti. Müfredatın açıklandığı günden itibaren Atatürk ve İnkılapları konusuna yeteri kadar yer verilmediği dile getirilmiş ve 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümünün kitaptan çıkarılması tartışılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, ortaöğretim için hazırlanan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi programında ise 8 üniteden biri “Atatürkçülük ve Türk İnkılabı” konusuna ayrıldı.