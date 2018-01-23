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MEB'de yeni skandal! Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti

GÜNCEL HABERLERİ | 23.01.2018 08:43 | Son Güncelleme 7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı’nca güncellenen müfredatta ilkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece bir cümlede geçti.

MEB'de yeni skandal! Atatürk'ün adı sadece bir cümlede geçti

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca güncellenen müfredatta, sosyal bilgiler dersi için “Atatürk” konusunda bir değişiklik yapılmadı. MEB, talep ve önerileri dikkate alarak müfredatta güncelleme yaptı ancak sosyal bilgiler dersinde tartışılan konularda bir değişiklik olmadı.

İlkokul 4 ve ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar için hazırlanan sosyal bilgiler eğitim programında Atatürk’ün adı sadece “Etkin Vatandaşlık” bölümünde “Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkısı” alt başlığında geçti. Müfredatın açıklandığı günden itibaren Atatürk ve İnkılapları konusuna yeteri kadar yer verilmediği dile getirilmiş ve 5. sınıf sosyal bilgiler kitabından, “Atatürkçülüğü ve Atatürk İnkılaplarını Öğreniyorum” ve “Atatürk İlke ve İnkılapları” bölümünün kitaptan çıkarılması tartışılmıştı.

Habertürk'ün haberine göre, ortaöğretim için hazırlanan İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersi programında ise 8 üniteden biri “Atatürkçülük ve Türk İnkılabı” konusuna ayrıldı.

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meb Milli eğitim Bakanlığı müfredat mustafa kemal atatürk

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Okuyucu Yorumları 16 yorum
Çin de okullarda ATATÜRK ders olarak işleniyorken bizde ders kitaplarından çıkartılması ne acı ve utanç verici bir durum dünya onu bir deha olarak değerlendirirken kurduğu Cumhuriyette böylesine çirkin iftira ve hareketlerle ulu önder ATATÜRK'e olan hayranlığımızı kat ve kat arttırıyorsunuz Tanrı Türkü Korusun Ne Mutlu TÜRKÜM diyene diyebilene
Herkes ektiğini biçer. Biz seçerken böyle seçtik. Kimse kızmasın. Kimsede Atatürk'e dokunamazlar demesin. Bal gibide gördüğünüz gibi dokunuyorlar. Hafızalardan siliyorlar.yeni nesilde bilmeyecek zaten. Kendi rızası ile ateşe gidene merhamet edilmez
ATAMIZIN YERİNİN İ HİÇ KİMSE DOLDURAMAZ O ALLAH TARAFINDAN TÜRKLERİN KURTARICISI OLARAK GÖNDERİLEN BİR MUCİZEDİR BUNDAN SONRAKİLER ONUN GÖSTERDİĞİ YOLU EN İYİ ŞEKİLDE MİLLETE ÖĞRETMEK VE GÖSTERMEK OLMALIDIR TÜRKÜN TÜRK TEN BAŞKA ASLA DOSTU YOKTUR OLMAMIŞTIR OLANLARDA MENFAAT DOSTUDUR ALLAH TÜRKÜ KORUSUN .
Atatürk ve inkılapları olmasa idi,yerellik ve millilik olurmuydu,din dahi fantastik olu idi, milli irade,yerine enderun ve harem ülkeyi yönetirdi,halk iktidarı ve demokrasi olmaz,Rizeli cumhur başkanı olmaz, erzincan,lı topal dursun,u oğlunun başbakanlı şöyle dursun sarayda küçük memur olma imkanı bile yoktu..
sayın bahçeli bu işe ne diyor acaba
Kamal Atatürk'ün askeri anlamda başarılı olduğu düşünülebilir, o dönem çok sayıda kahraman vardı ülkemizde, her şeyi Sn. Kurucu Devlet Başkanı Kamal bey'e bağlamak tam kemalist kafası ve yıllarca "Atatürk" ün ülkesinde ile başlayan cümleler ile size göre diğer tarafta ki insanları ezerseniz gün gelir ezilirsiniz. Kendisini Beyaz Türkler olarak gören ve anadolu insanını hor gören zihniyet bugün ülkeyi bu duruma getirdi öyle boş laf lakırdamayın o yüzden herşeyin sebebi Kemalistlerdir. Hadi gidin o baş örtülü kızdan oy alında siz yönetetin ülkeyi hadi hadi bana bakma seni gösteriyor. Hadi _|_
@mimarbey Sen tam bir malsın Kuranda olmayan bir örtüyü bile dinin birinci değişmezi yapan asalaklarsınız. Ülkede 1950den beri sağ iktidarlar var ne yapmışlar. bilumum tarikat cemaat bunlar sayesinde ortaya çıkmadımı? Atatürk baştır Diğer komutanlar ve kahramanlarda vücudun diğer kısımları. Baş olmaz ise diğerleride hiçbir işe yaramaz onları sevk ve idare eden beyindir Atatürk Tabi bunu anlayabilmek için insanda beyin olmalı yani sende olmayan şey.
o kadar bos gereksiz bir konusma yapmusinki atalatin haka turkse sen fransiz italyan ingiliz kirmasi degilsen bunu ataturk e birclusun merak etme hepimiz cocuklatimiza ogretiyotuz mufredattan cikarilsa ne olacak o bas ortulu kiz o bas irtusunu takiyorsa ataturk sayesinde
Atatürk olmasa babanız kim belli bile olmazdı ama nasıl defterini dürdüyse kurtuluş mücadelesinde tekkecilerin, hala acısı çıkmadı içinizden gerici kafalar. Bu ülkede sizden önce Müslümanlık yokmuş gibi davranıp Türkiye ye Müslümanlık dinini öğretmeye kalkmayın.
İLERİ GÖRÜŞLÜ GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü MÜFREDATA ALMAYANLAR ANCAK OLSA OLSA YA RUM, YA ERMENİ YADA YAHUDİDİR. ATATÜRK YURTTA SULH DÜNYADA SULH DİYEN VE YAPTIĞI REFORMLARLA İLKELERİYLE ÜLKENİN KALKINMASINI İSTEYEN YEĞANE DEVLET ADAMIDIR. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
BİR ÇOK YABANCI ÜLKE DE ATAMIZIN İSMİ CADDE VE PARKLARA VERİLİRKEN, İSVİÇRE DE BİR SAAT MARKASI ÜRETTİĞİ SAATLER HER 10 KASIMDA 09:05 İ GÖSTERMEZKEN, ÇİN DE ATATÜRK ZORUNLU DERS OLARAK VERİLİRKEN, DAHA KISA BİR SÜRE ÖNCE IRAKLI BİR SİYASETÇİ ATATÜRK GİBİ BİRİ GELSEDE BİZİ KURTARSA DEMİŞKEN BİZ KENDİ KURTARICIMIZA NEDEN DEĞER VERMİYORUZ, BU KİN BU DÜŞMANLIK NİYE ANLAMAKTA ZORLUK ÇEKİYORUM. BİR KİŞİ HAKARET EDİNCE KOYUNLAR HAKARET EDİYOR, BİR KİŞİ OY UĞRUNA BİR KAÇ ÖVGÜ YAPINCA KOYUNLAR SEVMEYE BAŞLIYOR, BU KADAR MI BASİRETSİZ BİR TOPLUMUZ
@rcecen_1974 ağzına sağlık
Ataturksuz egitim milli degil gayrimilli olur. Meb yanlis yapiyor. Ataturksuz egitim olmaz.
Ülkeye Atatürk ün yolunda bir yönetici gerekli. Resmen Yunanlıların emrinde yaşıyoruz, halk bunu görmezden geliyor çünkü yol yapıldı, köprü yapıldı demi, sizi cahiller başka birşey düşünemezsiniz zaten.
milli eğitim bakanlığına yobazları doldurdular başka ne beklenir ki...
Bugün bile Türkiye Ata'nın ta 1917 de Enver Paşa'ya yaptığı teklifi uygulamak zorunda kalıyor..100 yıl önce bu günleri görmüş dahi adam..Bırakın Hicazı Yemen'i askerimizi kırdırmayalım derhal ''MARE'' hattına çekilip Musul'a kadar olan bölgede tahkimat yapalım diyor..Ama dikkate alınmıyor..Türkiye bu gün o hattın küçük bir bölümünü kurmaya çalışıyor...
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