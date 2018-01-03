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Mehmet Barlas yazdı: Suriye'de terör örgütlerine destek verdik

GÜNCEL HABERLERİ | 03.01.2018 15:41 | Son Güncelleme 1 saat önce

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, İran'daki olayları değerlendirdiği, 'BM adım adım yok olmaya gidiyor' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir ifade kullandı. Barlas, "Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de "Muhalif gruplar" diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım" dedi.

Mehmet Barlas yazdı: Suriye'de terör örgütlerine destek verdik

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, kaleme aldığı 'BM adım adım yok olmaya gidiyor' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir ifade kullandı.

Barlas, İran’daki olayları değerlendirdiği dünkü yazısında; Suriye’de terör örgütlerine destek verdildiğini söyledi. Barlas yazısında şunları kaydetti:

"İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de "Muhalif gruplar" diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim."

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“TÜRKİYE’DE TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR DEMİŞ”

Sabah yazarı Barlas’ın bu satırlarına tepki İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) geldi. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serdar Nergis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Can Dündar'ın yazdıkları ile Mehmet Barlas'ın bu yazısını kıyas etmek bence de doğru değil. Can Dündar IŞİD demişti Barlas bir adım ileri gitmiş tüm muhaliflere terörist demiş Türkiye'de teröristleri destekliyor demiş” ifadelerini kullandı.

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Can Dündar ise Twitter hesabından "Biz bunu dedik diye 2 kez müebbet istediler" dedi.

AKP’LİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Türkiye'deki AKP muhalifleri, Suriye'deki terör gruplarına destek olunduğunu sık sık belirtiyor. Bu teze başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP’liler çok sert tepki gösteriyor. (Odatv)

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destek Suriye İRAN Mehmet Barlas terör örgütleri

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
HAYDİ AKP Lİ MİLLETVEKİLLERİ BASLAYIN YUKLENMEYE TEK TEK AYRI AYRI..HAYDİ REİS BAGIR SUNA MEDYADAN BOL BOL..YİNE SİZİ DESTEKLEYEN BİR YANDAŞ SİZİ ELESTİRMİŞ..DAYANILMAZ BİR OLAY BU SAKIM ELSTRİLERE MEYDAN VERMEYİN.. DEMOKRATİK FALAN OLURSUNUZ..FİKİR OZGURLUGUNE FALAN UYMUŞ OLURSUNUZ...HUCUMMMMMMMM
bu ne yaptığını bilmez hükumet destek vermedi mi? bunu hepimiz gördük, video kayırları vardır mutlaka
Ya b u adam aslında doğruları biliyormuş fakat işine gelmediği için yazmıyormuş, Özal' ın yanında ikende doğruları yazmadığı için çok kızardım, şimdi doğruları yazıyor HAYRET, kafasına birşeyler düştü acaba.
@cemo3641 Adamın sanırım öleceği yaklaştı...
Barlasa vatan hainliğinden mübbet..
Yok ya...Vermemişizdir.
Bu Millet ameleden çobandan deil; ne çekiyosa ahanda böyle okumuş tahsil görmüş ama eşekliği baki kalmışlardan çekiyor ABDve PYD_PKK elele verip bir Koridor açıyordu Önce Cerablus ,ardından el Bâb'a girdik sırada Afrin "_Koridor açıyoruz "diyenlere öyle bi koridor açtıkki Rüzgâr Ağızlarından Girip G.tlerinden Çıkıyor şimdi Güney sınırımızda boydan boya bir PKK devleti kurmak isteyenlere karşı Mücadele veren Aslanlara "Terör örgütü" diyen bu tiplerin gerçek yüzlerini zaman zaman ortay çıkarması iyi oluyor tabi
@palermo544 Amele Çoban kaldığın ne kadarda belli,okumuşa laf edeceğine biraz okusaydın, okumanada gerek yok daha 5 yılı dolmadı, Suriyeye girip şamda namaz kılacağız diyenlere ne dedik, yapmayın etmeyin yarın oraya ABd.gelir Rus Gelir, Koridor açmaya kalkarlar,dinleyen oldumu ,Esed gidecek, hani gitmedi, şimdi senin ifadenle götü kurtarmak durumunda kaldıkta,fırat kalkanını yaptık,onuda RUS' un icazetiyle,faturası bize ağır oluyor ve olacak.Rus bedavaya icazet dahi vermez.
doğru söze ne denir gerçi işide destek verildigini çok kez yazıldı ama kimse inanmamıştı
nihayet anladınız...
işin sonuna bakmak lazim. Adim adim Ahmet Davutogluna gidiyorlar. Herseyin tek sorumlusu o olacak muhtemelen...
barlas der makamı yukselır bekcı hacı der fetöcü terörist olur. buyuk tr boyle sey
allah hepinizi bildiği gibi yapsın vatan hayinleri memleket için iyi düşünmenizi dilerim sağlıcakla
sen suriyedeki muhalifleri terörist diye niteliyorsan o senin sorunun kaldı ki bu grupların arasında türkmenler var sen onalrada terörist diyorsan şuursuzlaşmışsn demektir
gazeteci müsfettesi semi bu ne kendimi bilmez bir adamdır böyle kritik zamanlarda bu söylemlerin ne kadar zarar vereceğini hesaplamazmısınız siz şimdi kimin uşaklığını yapıyorsun muhalif grublara destek verdik yalan değil yanlış politikalar uygulandı lakin biz kendimizi eleştirsek bile bunu amerika ve avrupa diliyle yapmamamız lazım
DEMEKKİ TIRLAR SİLAH TAŞIYORMŞ..YİNE YALAN YALAN
seni de gazeteden attırırlar
DÜNYA BİLİYOR TÜRKİYE EŞİTTİR DEAŞ EŞİTTİR İŞİD KİMİ KANDIRIYORSUNUZ BU MİLLET KOYUN DEGİL DEAŞI BESLEYEN MÜNAFIKLAR TÜRK MİLLETİ ZEKİDİR
Maalesef doğruları yazmış.Pkk ve İşid e bu hükümet çok destek verdi.
aslan dediklerin turkiyenin guneyinde koridor acmak isteyen ler pyde v muhaliflermidir şaşkın
VAY BE BİZ BİLMİYORDUK YAHU ÖNCE ESET OLAN ESET OLUNCA BİRİLERİNİN SURİYE ÜZERİNDE SIRF ESATA KARŞI OLDUKLARI İÇİN ORAYA YAKIN TÜM TERÖR ÖRGÜTLERİNİ DESLEKLEDİLER BUNU SAĞIR SULTAN BİLİYOR BU YENİMİ ÖĞRENMİŞ YAZIK SANA
50 Yaşına geldim bu adamın ilk kez doğru birşey yazdığına şahit oluyorum. Şaşkınım hemde çoookkk şaşkınım YALAKALIKTAN gazeteciliğe fırsat bulamazdı ama başına taşmı düştü ne????
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