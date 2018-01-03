Mehmet Barlas yazdı: Suriye'de terör örgütlerine destek verdik

Sabah gazetesinin başyazarı Mehmet Barlas, kaleme aldığı 'BM adım adım yok olmaya gidiyor' başlıklı yazısında gündem yaratacak bir ifade kullandı.
Barlas, İran’daki olayları değerlendirdiği dünkü yazısında; Suriye’de terör örgütlerine destek verdildiğini söyledi. Barlas yazısında şunları kaydetti:
"İran halkının mutsuzluğunu yine bu halk değerlendirecektir. Eğer rejim sağlam değilse, halka rağmen ayakta kalamaz. Ancak buna asla ABD karar veremez. Bu vesileyle bizim aynı hatayı Suriye'de "Muhalif gruplar" diye terör örgütlerine verdiğimiz destekle ve Esad rejimini bizim bir iç sorunumuz gibi görerek yaptığımızı unutmayalım. ABD hem BM ilkelerini ayaklar altına alırken, hem de bu kurumun faaliyetlerini boykot ederek iyice etkisiz hale getirirken, biz bu çizgiye asla girmeyelim."
Mehmet Barlas'tan Erdoğan sonrasına hazırlanan AK Partililere uyarı
“TÜRKİYE’DE TERÖRİSTLERİ DESTEKLİYOR DEMİŞ”
Sabah yazarı Barlas’ın bu satırlarına tepki İnsani Yardım Vakfı'ndan (İHH) geldi. İHH Genel Başkan Yardımcısı Serdar Nergis, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Can Dündar'ın yazdıkları ile Mehmet Barlas'ın bu yazısını kıyas etmek bence de doğru değil. Can Dündar IŞİD demişti Barlas bir adım ileri gitmiş tüm muhaliflere terörist demiş Türkiye'de teröristleri destekliyor demiş” ifadelerini kullandı.
Can Dündar ise Twitter hesabından "Biz bunu dedik diye 2 kez müebbet istediler" dedi.
AKP’LİLER TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
Türkiye'deki AKP muhalifleri, Suriye'deki terör gruplarına destek olunduğunu sık sık belirtiyor. Bu teze başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere AKP’liler çok sert tepki gösteriyor. (Odatv)
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