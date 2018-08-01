Mersin'de 1700 yıllık büst bulundu! 'Dünyadaki en seçkin eserlerden'

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Soloi-Pompeiopolis antik kentinde yürütülen kazılarda gün yüzüne çıkarılan 1700 yıllık 'portre büst', arkeoloji dünyasına ışık tutacak. Sanat ve estetik harikası olarak nitelendirilen 82 santimetre yüksekliğindeki büstün, dönemin önde gelen aristokrat, yönetici ya da komutana ait olduğu belirtildi.

DEÜ Edebiyat Fakültesi Müzecilik Bölümü ve Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Remzi Yağcı, sütunlu ana cadde üzerinde ortaya çıkarılan ve ince kristalli beyaz mermerden yapıldığı anlaşılan toga, yani Roma dönemi kıyafeti giymiş bir erkeğin tasvir edildiği portre büstün, teknik ve stil özellikleri bakımından 2'nci yüzyıl sonu ya da 3'üncü yüzyıl başında yapıldığını söyledi. Kazıların 1999 yılında bu yana devam ettiğini belirten Yağcı, "Pompeiopolis Sütunlu Caddesi'nde bugüne kadar pek çok heykel ortaya çıkarıldı. Bulunan son eser bölgede sanat harikası eserlerin varlığını işaret ediyor. Gün yüzüne çıkarılan eser, alın üzerinde birkaç saç buklesi, burun, birkaç sakal buklesi ve kıyafetinin bazı kıvrımları kırık olmasına rağmen oldukça sağlam görünüyor. Tepesindeki saçların bir kısmında kahverengi boya izleri var. Bulunan bu eserler Kilikia'nın ve Soloi Pompeiopolis'in kendine özgü heykeltıraşlık karakterini de öne çıkarıyor. Bu büstü, dünyadaki örnekleri arasında en seçkin eserlerden biri olarak niteleyebiliriz" dedi.