Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı! Hafta sonu hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika kritik yağış uyarısı geldi. Geçtiğimiz haftalarda tüm yurt sağanak yağış etkisi altındaydı. Bu hafta ise İstanbul başta olmak üzere birçok ilde sıcak hava etkisi oldu. Tam yaz mevsimine girdik derken Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. 5 günlük hava tahminine göre özellikle pazar günü yurdun büyük bölümü yağışlı hava etkisi altında olacak.

METEOROLOJİ UYARI YAYINLADI

Meteoroloji resmi sitesinde yayınlanan uyarıya göre Kırklareli'nde sağanak yağış yurda giriş yapacak. İstanbul'da ise pazar günü hava yağışlı geçecek. Sabah saatlerinde başlayacak olan yağmurun öğlene kadar devam etmesi bekleniyor. Öğleden sonra ise İstanbul'da güneşli havanın etkisi olacak. Ankara'da ise yağmurun 18:00'e kadar devam etmesi bekleniyor.

YURDUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YAĞIŞLI

Pazar günü yurdun büyük bir bölümü yağışlı olacak. Hava sıcaklıkları yüksek olsa da birçok ilde sağanak yağış var.

YAĞMURLU HAVA GİDECEK Mİ?

Yurdun birçok bölümünde etkili olan yağış yeni haftanıın gelmesiyle birlikte etkisini yitirecek. Pazartesiden itibaren yağışlar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini gösterecek.

İŞTE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ





