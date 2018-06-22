Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için geçtiğimiz gün İzmir’deydi. İzmirlilere hitap eden Başbakan, konuşmasının bir bölümünde Karşıyakaspor’un geleneksel tezahüratı olan K.S.K harflerinin eski dilde okunuşu “Kaf kaf kaf sin sin sin kafsin kafsin kaf” yapmaya çalışırken ortaya komik anlar çıktı. Başbakan Binali Yıldırım, tezahüratı yapmaya çalışırken “Kaf sin kaf sin sin kaf kaf” deyince tezahüratı sürdürmedi.
METİN UCA’DAN ESPRİLİ PAYLAŞIM
Yıldırım’ın bu gafı sonrasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan gazeteci yazar Metin Uca bahsi geçen tezahüratı yapamayan Başbakan Binali Yıldırım hakkında şunları yazdı:
“Okuyunuz bakayım Binali Bey! Bu Atatürk'ün ay yıldızı armasında kullanmasına izin verdiği üç takımdan birinin, annesi Zübeyde Hanım’ı emanet ettiği Karşıyaka'nın efsane klübünün adının eski Türkçe söylenişidir. Sizin sandığınız, söyleyemeyip rezil ettiğiniz gibi sinkaf değil”
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