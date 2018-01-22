'Milli İHA'lar Afrin'de ilk kez kullanılıyor

Habertük'ün aktardığına göre, Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle 'milli İHA'lar da kullanılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, paylaştığı tweette "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız" ifadelerini kullandı.
Bayraktar'ın mesajında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da olması dikkat çekti.
İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında.
Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız.
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