HABER

'Milli İHA'lar Afrin'de ilk kez kullanılıyor

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 09:20 | Son Güncelleme 7 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde YPG'ye yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda ilk kez yeni geliştirilmiş teknolojilerle 'milli İHA'lar da görev yapıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bu paylaşım binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

'Milli İHA'lar Afrin'de ilk kez kullanılıyor

Habertük'ün aktardığına göre, Afrin harakatında ilk kez yeni geliştirilmiş tekonolojilerle 'milli İHA'lar da kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yeni geliştirilen İHA'ların fotoğraflarını paylaştı. Bayraktar, paylaştığı tweette "İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında. Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın mesajında Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın da olması dikkat çekti.

İlk kez Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılan yeni geliştirdiğimiz teknolojiler ile Milli İHA'larımız Afrin'de görev başında.

Teknik ekibimizle birlikte TSK'mize destek olmak maksadıyla sahadayız.

Afrin operasyonunda neler oluyor? Zeytin Dalı Harekatında son dakika gelişmeler
Nagehan Alçı: Barzani, PYD'dense Türkiye'nin Afrin'de galip gelmesini tercih eder...
Afrin operasyonunda teröristleri şoka uğratan taktik!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türk Silahlı Kuvvetleri YPG Afrin Zeytin Dalı Harekatı

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Fatih Terim Galatasaray'ı bırakıyor iddiası

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya: Suriye ordusu, İdlib'de Fetih el Şam'a karşı operasyona başladı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Mili İHA'lar gurur verici ama o harekat merkezi nedir yahu, bizde girebiliyormuyuz acaba az bir bakıp çıkalım merak ettik. Oğlu yada damadı olmak demek her yere girip çıkmak demek mi ki ? Askeri sivilleştirmekten kasıt bumuydu ?
selçük bayraktar yani Erdoğanın damadı bu mili ihaları bulup geliştiren adam oyüzden o haarakat merkezinde yani pkk anasını ağlatan iha ve sihaları yapan adam Teşekürler yiğit Türk
Kesinlikle katılıyorum.Peki Bedelli asker Bilal in orda ne işi var.Resmi görevi ne.Bedelli etiketi dışında ki vasfı ne.Mehmetçik operasyonları birilerini parlatma adına yapılmıyor.Sapla samanı karıştırmayın ayıptır yahuuu.
asker kaçağı bilaloğlan üzerine çay dökülüp gazi olmasın...resimde onun bulunması zaten yeteri kadar şaklabanlık..
Diğer Haberler
Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

Hakkari'de askeri üs bölgesine saldırı! Yaralılar var

İş-Kur’u dolandırdılar

İş-Kur’u dolandırdılar

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi

Afrin operasyonunda kritik gelişme! MİT sahaya indi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.