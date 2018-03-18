Muğla'da suda fenalaşan dalgıç hayatını kaybetti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde balık çiftliğinde görevli bir dalgıç, suda fenalaşarak yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, denizdeki bir balık çiftliğinde kafes sistemini kontrol için görevli 3 dalgıç dalış yaptı. Dalgıçlardan ikisi, arkadaşları Yusuf Vefa Sirkeci'nin (34) su yüzeyine çıkış yapmadığını fark etti. Tekrar dalan dalgıçlar, rahatsızlanan Sirkeci'yi dalış yapılan teknedeki görevlinin de yardımıyla sudan çıkarttı.

Dalış teknesiyle önce karaya çıkarılan, ardından ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Sirkeci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Sirkeci'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vurgun nedeniyle hayatını kaybettiği değerlendirilen Sirkeci'nin, kesin ölüm sebebi incelemelerin ardından belirlenecek.

Öte yandan, Milas 75. Yıl Devlet Hastanesine götürülen ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilen diğer iki dalgıç ise vurgun riskine karşı önlem amaçlı İzmir'e sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, ölen dalgıcın dalış takımlarını incelenmek üzere muhafaza altına aldı.

Hayatını kaybeden dalgıcın, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.