Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için Taksim'deki banka şubesine para yatırdı. Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var" dedi.

'YANLIŞ HESABA YATIRILDI' İDDİASI



Canan Kaftancıoğlu daha sonra Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

DHA

