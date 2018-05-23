HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Muharrem İnce için gitti, Recep Tayyip Erdoğan'a bağış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda bir araya gelen CHP'liler, Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için açılan hesaba para yatırdı.Muharrem İnce hesabına para yatırmak istediğini söyleyen Leyla Yılmaz, paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Milletvekilleri Gürsel Tekin, Sezgin Tanrıkulu, Zeynel Emre, Sibel Özdemir ve Barış Yarkadaş'ın da aralarında bulunduğu CHP'liler Muharrem İnce'nin seçim kampanyası için Taksim'deki banka şubesine para yatırdı. Banka önünde açıklamalarda bulunan Canan Kaftancıoğlu, "Burada halkın dişinden, tırnağından artırdığıyla halkın Cumhurbaşkanına ufacık da olsa gönlünden katkı sunmaya çalışan bir kitle var" dedi.

'YANLIŞ HESABA YATIRILDI' İDDİASI

Canan Kaftancıoğlu daha sonra Leyla Yılmaz adlı CHP seçmeninin İnce'nin hesabına yatırmak istediği paranın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kampanya hesabına yatırıldığını öne sürdü. Kaftancıoğlu ve Yılmaz dekontu göstererek açıklamalarda bulundu.

Canan Kaftancıoğlu, "Bugün Leyla hanım bankaya giderek bu yanlışı düzelttirmeye çalışacak. Herkesten dekontlarını kontrol etmelerini ve dikkatli olmalarını istiyorum" diye konuştu. Leyla Yılmaz ise, "Bir gün önce bankaya giderek Muharrem İnce'nin kampanya hesabına bağış yatıracağımı söyledim. Bağışımı yaptıktan sonra dekontumu alarak çantama koydum. Eve gittiğimde makbuzu kontrol ettim. Bağışımın başka bir adayın Recep Tayyip Erdoğan'ın hesabına kaydedildiğini gördüm" şeklinde konuştu.

DHA

PARTNERİnternette her gördüğünüze inanmayınİnternette her gördüğünüze inanmayın
Acil servis önünde öldürülen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındıAcil servis önünde öldürülen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
CHP'den İstanbul'da İnce'nin kampanyasına bağışCHP'den İstanbul'da İnce'nin kampanyasına bağış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
seçim 24 haziran seçimleri muharrem ince Recep Tayyip Erdoğan bağış

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Dolar ne kadar? Dolar neden yükseliyor ve art arda rekor kırıyor?

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Mehmet Ali Erbil oyunun rengini açıkladı

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Melih Gökçek Twitter'dan paylaştı: 24 Haziran'dan sonra piyasaya 30 milyar dolar pompalayınca görün gümbürtüyü

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Ali Babacan geri mi dönüyor? Ekonomi için flaş gelişme

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Hangi partinin ne kadar oyu var? 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin yeni anket!

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Muharrem İnce'den 24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala çok konuşulacak jest

Okuyucu Yorumları 29 yorum
İyi de adamlar çalmayı meslek edinmişler onlar maharetli her zaman her yerde çalarlar
Kuyruklu Yalan Haber :)
yuhhh be ordandamı başladınız hırsızlığaa
ak parti başarılı değil muhalefet başarısız daha doğru adama para yatıramıyor sonra iktidara geleceğiz diyorlar beyin bunlarda lüks mallara giriyor ellerinde yok
hayirlisi olmus :))
daha iyi olmuş bari düzgün işlerde kullanılır paran yol su elektrik olarak geri döner bari dipsiz kuyuya atmaktan iyidir
yaparlar bunların allahtan korkusu yok olsa zaten ülke bu hale gemezdi ekonomik kriz var açıkca hala yalanlarla milleti kandırmaya çalışıyolar
yok ya bu zihniyetten adam olmaz millet neyle ugraşıyor bu chp de dolap çevirme peşinde ufak entrikalarla devam ediyor devam devam
Ablacım bunlar genetik olarak hırsız doğmuş hata falan oldu derler parayı verdiğin kişi Bilal Erdoğana benziyor muydu? eğer benziyorsa belki beyin hücreleri alamamıştır ismi rastgele yatırmıştır yok aklı başında olan beyin hücreleri çalışan biriyse kasten yapmıştır saygılar:)
Kuyruklu yalan... Hayal gücünün ve hainliğin sınırı yok bunlarda..
lan denyo karıı. tutmaz bu çamur git başka yerde oyna
Muharrem ince boşuna SALAK demedi bunlara.
Şaşırmırmadık alıştık on altı senedir ne demiş eski bir çinli iktidar için her şey mübah...!
ziraate gittiyse kesinlikle doğrudur.
vah fakirim seçim kampanyası için vatandaşın cebindeki parayamı güvenmiş chp sayın inceyi epey boşlamış demekki yazık
Kesinlikle yine CHPKK provokasyonudur. Herhalde bunlar da imamın karısı dır.
yuh diyorum artık..
ULEN SİZDEN DAHA OYUNCU KİMSE YOK. GİR CUMHURBAŞKANIN HESABINA PARA YATIR SONRA AAAAA PARAYI İNCEYE YATIRMIŞTIM. MEMURLAR KASTEN REİSİN HESABINA YATIRDILAR DİYE YAYGARA YAP HADİ ORDAN ZİLLİİİİİİİ
isleri guclerui bokk atmakk
oyunlar başladı
Dolandırıcılık insanın kanına işlerse böyle olur.
ORDA BİLE ÇALIYORLAR YA PES AHIRET SORULARINIDAMI ÇALACAKLAR ACABA
SAHTEKARLIK RUHLARINA İŞLEMİŞ,YAPMADAN EDEMEZLER.
İyi de adamlar çalmayı meslek edinmişler onlar maharetli her zaman her yerde çalarlar
Ulan hesap numarasını doğru giremiyonuz daha, Doğru adamı ERDOĞAN ı tabi anlamazsınız akıl yokki
olur böyle hatalar.
Bankanın güvenlik kamerasının incelenmesini ve bu platformda paylaşılmasını talep ediyorum. Yemezler hanımefendi. Organize olmuşsunuz ama o kadar sırıtıyor ki yapmaya çalıştığınız oyun.
Siz kendinizi akıllı zannediyorsunuz sırf akpartiye zarar vermek için parayı kendiniz yatırıp ertesi günde memur parayı rte hesabına yatırdı diyorsunuz kuyruklu yalan siz edebinizle mücadele edemezsiniz ki illa çamurlar yalanlar ihanet dolu yüzünüzü göstereceksiniz çünkü siz vatansız milletsiz bir partisiniz...
dekontla bir dilkçeyi yollayın külliyeye size öderler ..
Diğer Haberler
Adıyaman iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adıyaman iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Malatya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Malatya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adana iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Adana iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kütahya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Kütahya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Konya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Konya iftar vakti kaçta? İftara ne kadar kaldı, oruç kaçta açılacak?

Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı

Eşine oklava ve kemerle işkence yaptı, serbest kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.