KUDÜS (AA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İranlı yetkililerin İsrail'i hedef alan açıklamalarını hatırlatarak, "Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder." dedi.
Netanyahu, İsrail'in kuruluş yıl dönümü dolayısıyla özel olarak düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssünü hedef alan bombardımanın ardından İranlı yetkililerden gelen açıklamalara değinen Netanyahu, İsrail güçlerinin her türlü tehdide karşı hazırlıklı olduğunu söyledi.
Netanyahu, "İran'ın tehditlerini duyuyoruz. Kim bize zarar vermeyi denerse büyük bir bedel öder. Güvenliğimizi tehdit edenlere karşı harekete geçmekten kaçınmayacağız." diye konuştu.
Humus şehrindeki T-4 hava üssüne 9 Nisan'da düzenlenen hava saldırısında 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüş, Rusya ve İran saldırıyla ilgili İsrail'i suçlamıştı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, "Saldırgan eylemleri nedeniyle Tel Aviv cezalandırılacak." ifadesini kullanmıştı.
İran'dan gelen bu açıklamaların ardından yerel basın, İsrail ordusunun Suriye sınırında bulunan işgal altındaki Golan Tepeleri'nde askeri önlemleri artırdığını ve gelecek ay ABD'nin Alaska eyaletinde yapılacak askeri tatbikata İsrail'in savaş uçağı göndermeyeceğini yazmıştı.
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