Niğdeli esnaftan çocukların kaçırılmasına ve öldürülmesine tepki

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE'de bir grup esnaf, çocukların kaçırılmasına ve öldürülmesine tepki göstererek, dükkanlarının kapısına 'İdam istiyoruz' yazılı afiş astı.
Kent merkezinde dükkanı bulunan yaklaşık 200 esnaf, çocukların kaçırılmasına ve öldürülmesine tepki gösterdi. İş yeri sahipleri, 'Ülkemi seven ve devletine güvenen bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak devlet yetkililerine çağrımdır. Ülkemde çocuklara istismarı, tacizi ve tecavüzü durdurun. İdam istiyoruz' yazılı afişi dükkanlarının kapısına astı. Kampanyayı başlatan Memduh Er, "Bundan öncesinde hep gördük, sessiz kaldık, üzüldük, ettik; ama en azından bu sefer elimizden gelen ne varsa yapalım, diye düşündük. İnşallah, sonucuna ulaşılır" dedi.
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