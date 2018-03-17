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Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 07:35 | Son Güncelleme

İsmailağa Cemaati’nin önde gelen isimlerinden ‘Cübbeli Ahmet’ lakaplı Ahmet Mahmut Ünlü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da tepki gösterdiği Nureddin Yıldız’ı neden ziyaret ettiğini açıklayarak “Karşı taraf safları sıklaştırıyor… Tehlike çok büyük" dedi.

Çocuklarla evliliklere ve kadınların dövülmesine onay veren, ‘asansörde halvet’, ‘battaniyenin şeklindeki tahrik’ gibi ifadeleriyle çıkışlarını sürdüren Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Yıldız gibi açıklamalar yapan ilahiyatçılara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı halkı doğru bilgilendirmek için göreve çağırmıştı.

Cübbeli Ahmet tartışma halen sıcaklığını korurken Nurettin Yıldız’ı ziyaret etti ve Twitter’dan dün akşam duyurdu. Görüşmede Mavi Marmara eylemini organize eden İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğunu iddia eden açıklamaları sonrası Diyanet’teki görevinden ayrılan İhsan Şenocak da bulunuyordu.

"BİZİM SORUNLARIMIZI ÇÖZMEMİZ LAZIM"

Cübbeli Ahmet’ sabah saatlerinde de sosyal medyaya “Nureddin Yıldız, İhsan Şenocak ve M. Emin Yıldırım Hocaefendiler ile Görüştüğümüzde Neler Konuştuk?!” başlıklı bir video yayınladı.

Cübbeli Ahmet konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Yılmaz Özdil, ‘Bu ketçabı böyle konuşursa bunlara kadınbudu köfte, vezir parmağı ne olacak diyor.’ Bir dalga, bir hakaret… Bu benim kanıma dokundu. Ben de bunun üzerine Nurettin Hoca’yı, İhsan Şenocak Hoca’yı, Mehmet Emin Yıldırım Hoca’yı aradım. Karşı taraf safları sıklaştırıyor. Hepsi birden haremlik-selamlık, helal-harama girdiler. Bizim ehli sünnet üst kimliği altında sorunlarımızı çözmemiz lazım. Tehlike çok büyük çünkü bu ilahiyatlardaki reformist Yaşar Nuri (Öztürk) kafası yeni bir din çıkartmaya çalışıyor"

"MÜSLÜMANLARI YIPRATACAKLAR"

Eski Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez ve Diyanet’te görev yapan ilahiyatçıların yaklaşımlarını da eleştiren Cübbeli Ahmet, kendisinin linçlerle çok karşılaştığını ve halden çok iyi anladığını belirterek, “Baktım ki dinsizi donsuzu birleşmiş, vezir parmağına kadar gidince iş biz aramızda doğruyu bulmazsak bunlar bizden de destek alarak müslümanları yıpratacaklar” diye konuşuyor.

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Okuyucu Yorumları 28 yorum
Mezhebi genişlerin zoruna gidecek ama cübbeli doğru söylüyor...
görende derki cübbeli denen şarlatan öbüründen çok farklı..ulan sende yanmaz kefen satmıyor musun??? beyinsiz yobazlar
Kuran'da yazan her ayeti insan okuyarak anlayabilecekken birilerinin peşine takılmaya devam ederse daha çok felakete sürükleniriz
hdemir_g1 senin zerre kadarislami bilgin olmadığını açıkça göstermişsin, boş konuşmak yerine biraz öğrenirsen islamın kuran okuyarak yaşanmayacak kadar büyük bir din olduğunu anlarsın, namaz abdest gibi islamın direği meseleler bile kuranda yazmazken bunları hadislerde alim ulemadan öğreniyoruz, hatta senin başkalarıma gerek yok kuran var demen öyle aptalca ki kuran bile allahın dşrek yazıp gönderdiği değil peygamber s.a.v efendimizin rüya, mana ve zahiride vahi alarak sözlere sonrada kaleme alınan bir kitaptır ve sen bu mantıkla ondanda şüpelenirsin çünkü hadisleri kenara atmışsın.
şu kıyafetlerin içindeki herkes tehlikeli. bu ne ya kaçıncı çağdayız tiplere bak kokuyordur da bu mahluklar
sayenizde dinden soğuduk kafirler ingiliz ajanlar
ülke kimlerin ellerine kaldı yine seyhler sıhlar ülkesi olduk akp ülkeyi bitirdi.üretim sıfır egitim sıfır bu halk ne zaman akıllanacak yarabbbim
Teknolojinin nimetlerinden sonuna kadar yararlanın sonra insanlara teknolojinin şeytan işi olduğunu söyleyip durun köftehorlar. Ya siz kendiniz bile tek bir yerde birleşememişken birden fazla mealle sadece turkıye de ki muslumanlıkla kalıp islami inancı unutmus kendinize bir allah yaratıp ona inanmamızı istiyorsunuz .Şekilci değildir din kalptedir bunu Allah size unutturduysa vardır bir hikmeti. O lüks evlerinizden çıkın mağarada Allah ı arayın kendinize bakın hoca ayağına insanların beyniyle tşk geçmeyin.
ketçaptan şehvet duyan asansörden zevk duyan küçük çocukları sex objesi gören kadınları kul değil köle olarak gören hırsızlara ağzını açmayıp apış arasından başka bir şey düşünmeyen sapık tarikat ve müslüman zihniyeti
müslümanlığı sizden fazla yıpratan varmı acaba..? Dinin temeli güzel ahlaktır ama maşallah battaniyeden halvet olan adamlar din alimi olmuş
bozacinin sahidi siraci
en büyük tehlike sizin çıkarlariniz ve menfaatleriniz uğruna çok ilginç zamanlarda bir araya gelmenizdir yoksa birbirinizden hicazet duymadiginizi herkes biliyor derdiniz ne hayırdır kendi üzerinize bir misyon yuklemissiniz sözüm ona hicbirinizin ehli sunnettle alakaniz yok tüm fetvaalariniz cinsel yaşam (belalti) ve siyaset üzerine .....
vay ülkemin haline vayki vay...koca ülkem tarikatlara cemaatlara kaldı....
Cübbeli Ahmet Hocayı severek dinlerim, dini bilgilerde derin ve engin bilgisine güvenirim. Cübbeli Ahmet Hocanın, Nureddin Yıldız Hocayı ziyareti gerçekleşir gerçekleşmez dedim ki "Cübbeli Ahmet Hoca, Nureddin Yıldız Hocayı ziyaret ettiyse vardır bir bildiği"...
Önüne gelen hacı hoca oluyor. Milletimizde saf herkesin pesinde saf tutuyor..
ehli sünnetin bozulması demek islamın zayıflaması demektir. islama abuk subuk fikirlerin empoze edikerek ehli sünneti bozarak vahhabilik anlayışına doğru gitmektir. bir zamanlar ilahiyatcı olan nuri öztürk vdzekeriya beyaz da bu güruhtandı. allah bunların serrinden ehli sünneti muhafaa etsin.
körler sağırlar birbirini ağırlar... cehalet döneminin dibine doğru yaklaşıyoruz !!!
İşte AKP yi en iyi tarif eden resim CHP bunu seçim afişi olarak kullanmalı
tıplere bak nazar olacak
Bu mu şimdi İslam anayasanın değiştirilemez maddeleri neden konmuş.163 neden konmuş.çok karanlık işler bunlar.yazik bu ülkeye
Eeee. Müslümanlar da artık okuyor. İsrailin desteğiyle dinimizi parçalamak, kötü göstermek, terörle anılan bir din haline getirmek için çabalarınız boşa çıkmaya başladı. Ne yaparsanız yapın Allah'ın ve peygamberi Hz Muhammed'in dinine zarar vermeyeceksiniz. Hanedanınız bitti.
Cahil yiyici, cehalet emici tanımlamayan cisimcikler bu memleket için en büyük tehlike sizin gibi cehalet seviciler ile sizi seven cahillerdir. Fetö örneğinde oladuğu gibi hepiniz İslamiyet ve Türkiye adına yüz karalarısınız. Sizin yüzünüzden Türkiye ve İslamiyet yıpranıyor, düşün şu memleketin yakasından, rahat bırakın şu dinimizi, rahat bırakın artık cahil cüheylayı, hesabınızı veremeyeceksiniz bunların...
İyi de sayın hocam, Nurettin Yıldız'ın Sahabe'ye "ödlek" dediği ve "benim ne mezhebim var ne de tarikatım" dediği iddia ediliyor. Sizin Ehli Sünnetin kalesi olarak biliniyorsunuz. Şimdi bu nedir böyle...
fetöden zerre kadar farkınız yok hepiniz aynısınız
BU KAFİRLER KENDİNİ MÜSLÜMAN SANIYOR GERÇEK SORUN BUDUR .
Din tuccarlari menfaatiniz elinizden gidiyor demeee millet uyanmaya.basladi rant gidiyor daha da gidecek millet sizin gercek yuzunuzu gordukce piliniz bitecek.
son zamanlarda gazetelerde yine algı operasyonu var. hoca haberleri arttı.
size nasıl guveniyim . hadi fetullahçı gibi duşunuyorsanız.ben cemaatlere karşıyım. devlet dine hizmet edecekse cemaatleri kapatsın. diyanetin dışında kimse dinden bahsetmesin. imamlar gerçek bir imtihandan geçirilsin. imtihanı geçemiyenler başka kurumlarda çalıştırılsın. dine zarar gelmesin.eger dine cemaatler yön vereceklerse diyanet kapatılsın.. ya diyanet ,yada cemaatler kapatılsın
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