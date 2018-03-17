Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Çocuklarla evliliklere ve kadınların dövülmesine onay veren, ‘asansörde halvet’, ‘battaniyenin şeklindeki tahrik’ gibi ifadeleriyle çıkışlarını sürdüren Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Yıldız gibi açıklamalar yapan ilahiyatçılara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı halkı doğru bilgilendirmek için göreve çağırmıştı.
Cübbeli Ahmet tartışma halen sıcaklığını korurken Nurettin Yıldız’ı ziyaret etti ve Twitter’dan dün akşam duyurdu. Görüşmede Mavi Marmara eylemini organize eden İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğunu iddia eden açıklamaları sonrası Diyanet’teki görevinden ayrılan İhsan Şenocak da bulunuyordu.
"BİZİM SORUNLARIMIZI ÇÖZMEMİZ LAZIM"
Cübbeli Ahmet’ sabah saatlerinde de sosyal medyaya “Nureddin Yıldız, İhsan Şenocak ve M. Emin Yıldırım Hocaefendiler ile Görüştüğümüzde Neler Konuştuk?!” başlıklı bir video yayınladı.
Cübbeli Ahmet konuşmasında şu ifadeleri kullandı:
"Yılmaz Özdil, ‘Bu ketçabı böyle konuşursa bunlara kadınbudu köfte, vezir parmağı ne olacak diyor.’ Bir dalga, bir hakaret… Bu benim kanıma dokundu. Ben de bunun üzerine Nurettin Hoca’yı, İhsan Şenocak Hoca’yı, Mehmet Emin Yıldırım Hoca’yı aradım. Karşı taraf safları sıklaştırıyor. Hepsi birden haremlik-selamlık, helal-harama girdiler. Bizim ehli sünnet üst kimliği altında sorunlarımızı çözmemiz lazım. Tehlike çok büyük çünkü bu ilahiyatlardaki reformist Yaşar Nuri (Öztürk) kafası yeni bir din çıkartmaya çalışıyor"
"MÜSLÜMANLARI YIPRATACAKLAR"
Eski Diyanet İşleri başkanı Mehmet Görmez ve Diyanet’te görev yapan ilahiyatçıların yaklaşımlarını da eleştiren Cübbeli Ahmet, kendisinin linçlerle çok karşılaştığını ve halden çok iyi anladığını belirterek, “Baktım ki dinsizi donsuzu birleşmiş, vezir parmağına kadar gidince iş biz aramızda doğruyu bulmazsak bunlar bizden de destek alarak müslümanları yıpratacaklar” diye konuşuyor.
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