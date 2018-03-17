Nureddin Yıldız'ı ziyaret eden Cübbeli Ahmet'ten olay sözler: Karşı taraf safları sıklaştırıyor!

Çocuklarla evliliklere ve kadınların dövülmesine onay veren, ‘asansörde halvet’, ‘battaniyenin şeklindeki tahrik’ gibi ifadeleriyle çıkışlarını sürdüren Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım da tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nureddin Yıldız gibi açıklamalar yapan ilahiyatçılara karşı Diyanet İşleri Başkanlığı'nı halkı doğru bilgilendirmek için göreve çağırmıştı.

Cübbeli Ahmet tartışma halen sıcaklığını korurken Nurettin Yıldız’ı ziyaret etti ve Twitter’dan dün akşam duyurdu. Görüşmede Mavi Marmara eylemini organize eden İHH Başkanı Bülent Yıldırım, Siyer Vakfı Kurucusu Muhammed Emin Yıldırım ve pantolon giyen kadınların cehennemlik olduğunu iddia eden açıklamaları sonrası Diyanet’teki görevinden ayrılan İhsan Şenocak da bulunuyordu.

"BİZİM SORUNLARIMIZI ÇÖZMEMİZ LAZIM"



Cübbeli Ahmet’ sabah saatlerinde de sosyal medyaya “Nureddin Yıldız, İhsan Şenocak ve M. Emin Yıldırım Hocaefendiler ile Görüştüğümüzde Neler Konuştuk?!” başlıklı bir video yayınladı.