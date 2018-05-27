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Öğrencilerin sevgilisi "Tombi" kitap kahramanı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2018 11:19 | Son Güncelleme

İzmir'de öğrencilerle aynı sınıfı paylaşan ve hikayesiyle yurt dışında da ilgi çeken "Tombi" adlı kedi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun hazırladığı kitap serisinde, sınıf arkadaşlarıyla maceradan maceraya koşuyor - Öğretmen İvaşçu: "Kitaplardan elde edilecek gelir sokak hayvanları için kullanılacak"

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - İzmir'de ilkokul öğrencilerinin sınıfta baktığı ve hikayesiyle ilgi çeken "Tombi" adlı kedi, bir çocuk kitabı serisinin baş kahramanı oldu.

Bayraklı ilçesindeki Ticaret Borsası İlkokulu 3-C sınıfı öğrencileri tarafından sınıfta bakılan, bir velinin endişesi üzerine geçen şubatta okuldan uzaklaştırılan ve sosyal medyadaki paylaşımların ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün devreye girmesiyle yeniden okula dönen Tombi, öğretmen Özlem Pınar İvaşçu'nun hazırladığı kitap serisinde sınıf arkadaşlarıyla maceradan maceraya koşuyor.

Çocukları hem eğlendirmeyi hem de onlara yeni bilgiler edindirmeyi amaçlayan seride, Tombi ve sınıf arkadaşları, Türkiye'nin çeşitli yörelerini geziyor.

Serinin "Tombi Şanlıurfa'da" adlı ilk kitabının basımı tamamlanırken, yakında satışa çıkacak kitapta, "Tombi" ve sınıf arkadaşları, Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik yerlerini, yöresel yemeklerini, coğrafi ve iklim koşullarını öğreniyor. Serinin bu macerasında, Tombi ve arkadaşları, dünyanın en eski tapınak kalıntılarına ev sahipliği yapan Göbeklitepe'yi de ziyaret ediyor.

10 kitaptan oluşacak seride, serinin 2. kitabında Tombi ve arkadaşları Efes Antik Kenti'ni gezecek.

- "Öğrencilerin başarısı arttı"

Sınıf öğretmeni Özlem Pınar İvaşçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tombi'nin hikayesinin, sosyal medyada yayılmasının ardından, ulusal ve uluslararası basın kuruluşlarının da dikkatini çektiğini hatırlatan İvaşcu, Tombi'nin, aralarında ABD, İtalya, Japonya'nın da olduğu 24 ülkede haber olduğunu söyledi.

Tombi'nin düzenli olarak sınıfa geldiğini anlatan İvaşcu, "Çocukların ikinci dönem başarıları arttı. Çünkü Tombi ile çok güzel bir uyumları var. Tombi'nin olduğu günlerde onu rahatsız etmemek adına sınıfta gürültü yapmıyorlar, dersi daha iyi dinliyorlar. Sınıftan koşarak çıkmıyorlar. Onların davranışlarındaki olumlu gelişmeler derslerine de yansıdı." ifadelerini kullandı.

İvaşçu, öğrencilerinin kitap okumayı çok sevdiğini, genellikle eğlendiren, öğretici kitaplar tercih ettiklerini aktararak, şöyle devam etti:

"Çocuklar 'öğretmenim neden böyle bir kitap yazmayalım' dedi. Onların, yani 8-9 yaş grubu çocukların zevkle okuyabileceğini eğitici bir kitap serüvenine başladık. Tombi'nin okul bahçesinde başlayan ve tüm dünyaya yayılan macerası, bu serüvenle devam ediyor. Kitaplardan elde edilecek gelir, sokak hayvanlarına bağışlanacak. Bir fon oluşturacağız ve onların tedavileri, beslenme masrafları karşılanacak."

- Çocuklar mutlu

Öğrencilerden Talha Özkan ise Tombi'nin sınıfa geldiğinde, sıraların üzerinden, altından geçip miyavlayarak kendilerini selamladığını söyledi.

Özkan, "Tombi'yi çok seviyorum. Diğer arkadaşlarım gibi onun sınıfta olmasından çok mutluyum. Kitabı yaz tatilinde okuyacağım. Kitaptan gelecek parayı diğer sokak hayvanları için vereceğiz. Böylece diğer kedilere de yardım edeceğiz." diye konuştu.

Rabia Akuş da kitapta sınıftaki her öğrencinin adının geçtiğini kaydederek, "Kitapta bizim anılarımız olacak. Büyüdüğümüzde de okuyacağız." dedi.

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kedi kitap Okul öğrenci Sınıf Tombi

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