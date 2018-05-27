OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

22 Aralık 2017’den itibaren 17 bin başvuruyu sonuçlandıran ve 660 göreve iade kararı veren Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ilk kararlarını verdi. Komisyon, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 6 derneğin başvurularının kabulüne karar verdi. Karar, İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.

YENİDEN AÇILMASINA İZİN VERİLEN DERNEKLERİN İSİM LİSTESİ



Çine Sağlık Hizmetleri Derneği

Çine Sanayici ve İşadamları Derneği

Balıkesir Sivil Güçler Birliği Derneği

Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Alternatif Hayat Derneği

Gençlik ve Spor Uzmanları Derneği

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kabul kararlarında şu ifadeler yer aldı: “Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilmediği tespit edilmiştir.”