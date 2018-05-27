OHAL Komisyonu kararını verdi, KHK ile kapatılan 6 dernek yeniden açılıyor! İşte derneklerin isim listesi

22 Aralık 2017’den itibaren 17 bin başvuruyu sonuçlandıran ve 660 göreve iade kararı veren Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin ilk kararlarını verdi. Komisyon, kanun hükmünde kararname (KHK) ile kapatılan 6 derneğin başvurularının kabulüne karar verdi. Karar, İçişleri Bakanlığı’na gönderildi.
YENİDEN AÇILMASINA İZİN VERİLEN DERNEKLERİN İSİM LİSTESİ
Çine Sağlık Hizmetleri Derneği
Çine Sanayici ve İşadamları Derneği
Balıkesir Sivil Güçler Birliği Derneği
Umut Işığı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği
Alternatif Hayat Derneği
Gençlik ve Spor Uzmanları Derneği
Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre kabul kararlarında şu ifadeler yer aldı: “Komisyon tarafından ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalardan başvurucu hakkında terör örgütleri ile Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatını ortaya koyan herhangi bir bilgi ve belge elde edilmediği tespit edilmiştir.”
Komisyonda hâlâ 91 bin 905 başvuru inceleme aşamasında.
‘HAKLILIĞIMIZ TESCİL EDİLDİ’
Balıkesir Sivil Güçler Birliği Derneği Başkanı Mustafa Kuvancı, kararı Habertürk’e değerlendirdi: “Bir yanlış sonucu derneğimiz hak etmediği ithamla karşı karşıya kaldı. Komisyon haklılığımızı tescil etmiştir.” Alternatif Hayat Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz da “Sayın Cumhurbaşkanı OHAL Komisyonu’nun kuruluş aşamasında ‘Tek bir mağdur kalmayacak’ demişti. Bu sözlerinin ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı” dedi.
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