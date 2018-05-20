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Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 10:17 | Son Güncelleme

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar yaptığı açıklamada yeni operasyon sinyali verdi. Akar "Akdeniz'de, Ege'de bir görev olursa, vatanımız, milletimiz için gözümüzü kırpmadan yerine getiririz. Kimsenin yanlış hesap yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Terörle mücadelede belli bir noktaya gelindiğini belirten Org. Hulusi Akar, "Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Akdeniz Ege

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Okuyucu Yorumları 18 yorum
Aklı sıra Ege'de gerilim yaratıp bunu seçimde oya tahvil etme hesabı yapıyor.. Dini siyasallaştırıp bitirdiler.. Orduyu siyasallaştırıyorlar ve onu da bitirecekler ve hangi ordu ila Vatan savunması yaparlar muamma.. Kadın ölümleri, çoluk çocuk istismarı, hırsızlıklar, talan, ülkemizin çimento yığınına döndürülmesi şehirlerimizde nefes alacak yer bırakılmaması, termik santrallerle ve nükleer santrallerle ülkemizin doğasının yok edilmesi de cabası.. Nereye gidiyor bu güzel ülkemiz?
Seçim yatırımı lazım bir ege bir suriye a haber de birde filistin tamam oh kebap kebap yeme yanında yat size malzeme işte.
komedi dans üçlüsü
SAYIN AKAR GÜZEL DİYORSUNUZ AMA AFRİNDE O KADAR ŞEHİT VERDİKKİ 4 KOLDAN SARILAN30 BİN TERÖRİST NEREYE GİTTİ BİR BİLGİ VERMEDİNİZŞİMDİ AFRİNLİLERİ YOLLARI KESİP EVLERİNE SOKMUYORLARMIŞ BİZ İÇİMİZDEKİ TERÖRİSTLERİ TEMİLEYELİM ÖNCE
Öyle olsun zaten asker asker olsun siyasetçi siyasetçi olsun bilmem anlatabildimmi ?
Hulusi PAŞA komsumuzu uyardı. Atatürk'ün kurduğu T.C. ilelebet yaşayacaktır. Bu milletin cesareti dünyaya BEDELDİR
yalandan oy için devlet adına konuşmuş egede adamlar dağa ne yapsın elinizdeki adaları aldılar hava atıyorsunuz ama adamlar size kafatutuyor bir halt edemezsiniz ayrıca akdenizde hava atsanız ne olacak uçak geminizmi var nükleer deniz altınızmı var boş palavra sıkmaktan başka birşey değil çoktan vatanı sattınız hainsiniz hain boynuna ilmek geçirten bir genel kurmay başkanı ne hakla konuşur ölecekti teslim olmayacaktı düpedüz oyun oynadınız bu halkla şimdi senmi kafa tutuyorsun diyerdevletlere adamlar senlen dalga geçiyor yalandan boynunu açtın dünyaya rezil oldun ordu snamı kalmış yandık
Bebegim adalar gittiginden beri gozunu yuzbinmilyoncuk kere kirptin yapmayin gider ayak savas cikarmayin
evet güçleniyorsunuz adamlarınızı kamuya alarak, ihaleleri vererek. bir sürü torpilli insan görüyorum çevremde.
Dünyanın en güçlü Ordusu Türk ordusudur hep gurur duyduk hep gurur duyacağız
Bu tip açıklamalar her nedense CHP li ve Atatürkçü geçinen zümreyi rahatsız ediyor ama Askeri seçenek olarak Egede Yunanistani üstümüze salan Avrupaya,Petrol arama bahanesi ile 6.Filoyu Kıbrıs açıklarına gönderecem diyen ABD ye bir yanıttır.
@eray2476 Yunanistan'a adaları, adacıkları, kayalıkları oralarda keçi otluyor diye bırakan zihniyet hangi zihniyet? Yunan oralara silah ve asker yığarken izleyen zihniyet hangi zihniyet? Hala bir şey yapılmamışken kalkıp yalancıktan operasyon yaparız diyen hangi zihniyet? Bunları bi cevaplayın içinizde ondan sonra burada CHP'li Atatürkçü kişilere atıp tutarsınız !!!!!!!!!!!!!!
Hulusi doğru söyle sende mi kandırıyosun
Münbiç... veya Menbiç ne oldu...
AH PAŞAM BU YUNAN ADALARDA CİRİT ATIYOR SES YOKİKİNCİ BİR KARDAK KRİZİ OLACAKMI DİYE ÇEKİNCE
Komşumuz Yunanistan,da işsizlik oranı yüzde,21 iç huzuru sağlamak için Türkiye düşmanlığı oyunlarıyla halkın dikkatini karıştırıyor. S.300 füzeleri uçaklarımız,i vurabilir ama bizde Trakya dan gideriz Yunanistan,nin tamamını alırız. Türkiye'nin gücünü test edenler AFRİN,den akıl almalı
Kudüs'e yapılan zulme karşı bütün dünya 3 maymunu oynasa da biz izzeti namusumuz olan Kudüs'ü yalnız bırakmayacağız.Diyoruz ya her seferinde.Lafla değilde icraatla uygulamalı bir çıkartmada oraya yapsak diyorum paşam nasıl olur.? Katliam yapan haysiyetsizler,bunlar cezaevlerine sığmaz o yüzden öldürüyoruz diyorlar KUDÜS te...
Yunanistan kaşınma şov yapma yoksa şov'un alasını Türk Ordusu'ndan görürsün
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