Org. Hulusi Akar'dan flaş açıklama

Terörle mücadelede belli bir noktaya gelindiğini belirten Org. Hulusi Akar, "Gayretimiz son teröristi etkisiz hale getirerek bu işi bitirmek. FETÖ üyelerinden temizlendikçe güçlendiğimizi görüyoruz. TSK, bundan önceki dönemden çok daha fazla görevi başarıyla yerine getirdi." dedi.





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