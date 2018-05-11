Paraları unutup yumurtaları unutmayan kişi araba aldı

Aydın'da şehir içi halk otobüsünden inerken yumurtaları alıp 29 bin 390 lirasını unutan Aslan Ali Gençoğlu, parasının bulunmasının ardından yeni arabasına kavuştu.
Araba almak için 30 Nisan'da çektiği 30 bin liranın 29 bin 390 lirasını otobüste unutan Gençoğlu, parasını bulan otobüs şoförü Ufuk Türkeş’e teşekkür ziyaretine gitti.
Ata Mahallesi'ndeki otobüs durağına yeni aldığı arabasıyla giden Gençoğlu, Türkeş’e aldığı kıyafetleri hediye etti.
Gençoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, otobüs şoförü sayesinde araba aldığını belirterek "Birkaç sıkıntım vardı onları da aştım. Böyle insanların olduğunu bilmek çok güzel. Kavuştuk arabamıza Allah'a şükür." dedi.
Otobüste parayı unutup yanındaki yumurtaları unutmadığı için gündeme geldiğini anımsatan Gençoğlu, "Tebrik ettiler. 'Demek ki paraya değer vermiyorsun, göğsümüzü kabarttın.' dediler. Birçok yerden telefon geldi. ‘Yengenin istediği yumurta daha kıymetliymiş’ diyorlar. Tabii bu hanımın da hoşuna gitti." diye konuştu.
Türkeş de kendisini unutmayan Gençoğlu'na teşekkür etti.
- Olay
ASTİM Organize Sanayi Bölgesi-Otogar arası şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 55 yaşındaki Ufuk Türkeş, otobüste bulduğu içinde para olan poşeti sahibine teslim etmişti.
Elinde bir koli yumurta ve poşetle otobüse binen Gençoğlu'nun otobüsten inerken yumurtaları alıp içinde para olan poşeti unuttuğu anlar aracın güvenlik kamerasına yansımıştı.
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