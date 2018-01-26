Pişkinliğin böylesi! 'Çek, çek yakışıklı çek'

İstanbul’dan başka bir anahtar uydurarak çaldıkları kamyonetle Kocaeli’de yakalanan 4 hırsızlık şüphelisinin adliyeye sevk edildiği esnada şüphelilerden biri, çekim yapan basın mensuplarına ‘Yakışıklı çek’ diyerek gülümsedi.

Olay ,23 Ocak akşamı İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere 4 şüpheli bir evin önünden farklı anahtar uydurarak park halindeki 34 BV 9392 plakalı bir kamyoneti çalarak kayıplara karıştı. Sabah uyandığında kamyonetinin yerinde olmadığını fark eden F.Y. (40) durumu polis ekiplerine bildirdi. Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu aracın Kocaeli il sınırlarına girdiği tespit edildi. Bunun üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri aracı takibe aldı. Yakalanacağını anlayan şüpheliler, TEM Otoyolu İzmit Kuruçeşme gişeler mevkiinde aracı bırakarak kaçmaya başladı. Kaçan şahıslar E.C. (16) ve S.C.(44) polis ekipleri tarafından çok uzaklaşmadan kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

"Çek, çek, yakışıklı çek"

Gözaltına alınan şahısların ifadesi ve incelenen kamera sistemleri sonucunda çalınan kamyonete eskortluk eden başka bir aracın olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin incelemesi sonucu eskortluk yaptığı tespit edilen araçtaki B.C.(37) ve Ü.C.(21) Kuruçeşme Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltındaki işlemleri tamamlanan şahıslardan birinin Adliye’ye sevk edilirken gazetecilere ‘Yakışıklı çek’ demesi pes dedirtti. Öte yandan 4 şahsında akraba oldukları öğrenildi. Ayrıca şahısların çeşitli suçlardan bir çok kaydının olduğu kaydedildi.

İHA