PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

ABD’nin günde 37 ton bombayla harabeye çevirdiği Rakka, bugünlerde ceset ticaretine sahne oluyor. Yüzde 87’si enkaza dönüşmüş kadim kentin yıkıntıları altında binlerce sivilin cesedi var. Katliamı fırsata çeviren PKK’lı teröristler, bombardımanda evlerinin, işyerlerinin altında kalarak can veren Rakkalıların ailelerine ulaşarak onlardan para istiyor. Enkazdan çıkaracakları ceset başına milyonlarca Suriye Lirası talep eden örgüt, acılı ailelere ‘kemikleri güven içinde gömmeyi’ vaat ediyor. Yeni Şafak Rakkalı mağdur ailelerle konuştu. Acılı aileler halen hiçbir sivilin dönüşüne izin verilmeyen Rakka’da PKK-ABD ittifakının kirli yüzünü ve devam eden ceset ticaretini anlattı.

3 BİN KİŞİ ENKAZDA



Şehir genelinde halen 3 binden fazla cesedin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. PKK’nın, defni karşılığında büyük paralar istediği isimlerin başında Suriyeli ünlü doktor Kays Seyyid Ahmed (67) geliyor. Doktor Ahmed’in kardeşi Kahtan Ahmed, abisinin naaşı için PKK’nın 4,5 milyon Suriye Lirası istediğini söyledi. Şu an 4-5 milyon Suriye Lirası yaklaşık 100 bin Türk Lirası’na tekabül ediyor. İç savaşın sürdüğü ülkede 600-700 bin Suriye Lirası ile iyi bir ev alınabiliyor