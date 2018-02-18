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PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 08:54 | Son Güncelleme

ABD ağır bombardımanla Rakka’nın yüzde 87’sini harabeye çevirdi, enkaz altında 3 bin kadar ceset var. Cenazeleri bile ticarete çeviren PKK’lı teröristler, yakınlarına ulaşmak isteyenlerden 4-5 milyon Suriye lirası (yaklaşık 100 bin TL) istiyor.

PKK'nın ceset ticareti! Bir ceset 100 bin TL

ABD’nin günde 37 ton bombayla harabeye çevirdiği Rakka, bugünlerde ceset ticaretine sahne oluyor. Yüzde 87’si enkaza dönüşmüş kadim kentin yıkıntıları altında binlerce sivilin cesedi var. Katliamı fırsata çeviren PKK’lı teröristler, bombardımanda evlerinin, işyerlerinin altında kalarak can veren Rakkalıların ailelerine ulaşarak onlardan para istiyor. Enkazdan çıkaracakları ceset başına milyonlarca Suriye Lirası talep eden örgüt, acılı ailelere ‘kemikleri güven içinde gömmeyi’ vaat ediyor. Yeni Şafak Rakkalı mağdur ailelerle konuştu. Acılı aileler halen hiçbir sivilin dönüşüne izin verilmeyen Rakka’da PKK-ABD ittifakının kirli yüzünü ve devam eden ceset ticaretini anlattı.

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3 BİN KİŞİ ENKAZDA

Şehir genelinde halen 3 binden fazla cesedin enkaz altında olduğu tahmin ediliyor. PKK’nın, defni karşılığında büyük paralar istediği isimlerin başında Suriyeli ünlü doktor Kays Seyyid Ahmed (67) geliyor. Doktor Ahmed’in kardeşi Kahtan Ahmed, abisinin naaşı için PKK’nın 4,5 milyon Suriye Lirası istediğini söyledi. Şu an 4-5 milyon Suriye Lirası yaklaşık 100 bin Türk Lirası’na tekabül ediyor. İç savaşın sürdüğü ülkede 600-700 bin Suriye Lirası ile iyi bir ev alınabiliyor

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ENKAZ DEMİRİ PAZARLIĞA DAHİL

Rakka mezaliminde katledilenler arasında Suriye eski Başsavcısı İbrahim el-Garraf da bulunuyor. Eski Suriye Başsavcısı, 16 Temmuz 2017’de Doktor Kays Seyyid Ahmed ve Doktor Alaeddin Hammam ile aynı kaderi paylaşarak Rakka’daki evinde yine ABD bombalarıyla öldürüldü. Garraf’ın akrabalarından Ümmi Süleym, örgütün alçak teklifi ve cenazenin teslim sürecini Yeni Şafak’a anlattı. Türkiye’de bir okulda öğretmenlik yapan Ümmi Süleym, eski başsavcının cenazesinin teslim edilmesi karşılığında PKK’ya 5 milyon Suriye Lirası ödediklerini kaydetti. “PKK’nın Rakka’daki elebaşısı bizden hem 5 milyon Suriye Lirası istedi hem de artık enkaz olan evin demirlerini de pazarlık konusu yaptı. O an adeta kanımın donduğunu hissettim” diyen Süleym, Garraf’ın cenazesini o öldükten ancak 6 ay sonra defnedebildiklerini anlattı. Tabii PKK’nın şart koştuğu rakam ödendikten, evin enkaz demirleri de örgüte verildikten sonra... (Yenişafak)

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PKK ceset Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kanında boğul amerika.
verin oy daha bunlara sersem kürtler.verin verin
sivilleri öldürmeyin diyen abd cenaze başına 100bin tl lik 4-5 milyon suriye parası karşılığı tazminata uluslar arası alanda çarpıtılmalıdır. sivil ölümleri ile resmen devlet terörü yapmıştır abd .
sene 2018 hala ikiz kuleleri telefon kullanmasını bilmeyen tererüstlerin uçak kullanarak patlattıgına inanan az az egitimli insanlar var işidi maymuncuk gibi kullanarak fıratın dogusunda terörle mücadele adı altında 5 milyon nufusu buharlaştırdılar 10 milyon nufus göç etti 1987 de yayınlanan oded yinon belgelerini okuyun googlda bulabilirsiniz tam bundan 50 sene önce suriyenin kuzeyinde bir kürdistan kurarsak israilin güvenligini saglayabiliriz diye yayınlanmış makale var pkk suriyenin 4 te birini konturol ediyor chp konu hakkında soru önergesi vermedigi gibi pkk ya sempati duyuyor
Senim Adaletin batsın katil Abd..!!bunların tek müsebbibi sensin şeytan Trump..!!yatacak yerin olmayacak seni toprak bile kabul etmeyecek ...!!!!
bunu söyleyen yalan söylüyor böyle yalanlar uyduruyorsunuz wala varya bunu siz yapsanız onlar yapmazzzzz
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