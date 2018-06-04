Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 il il Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 20. gününe geldik. İtikafa girilen şu günlerde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman merak ediliyor. Bu yüzden 2018 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri Google'da sürekli araştırılıyor. Ramazan Bayramı tarihi ile birlikte bayramın ilk günü sabahında eda edilecek bayram namazı vakitleri de ayrı bir merak konusu. Diyanet, 2018 Ramazan Bayramı namazı il il vakitlerini yayınlandı. Bayram namazı vakitleri detayları haberimizde. Peki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman?
Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.
2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor.
İl il bayram namazı saatleri diyanet tarafından açıklandı. 2018 Ramazan Bayramı namazı, 15 Haziran Cuma günü sabah bütün camilerde eda edilecek. Bayram namazı saat kaçta diye merak edenler için il il bayram namazı saatlerini diyanete göre haberimizde derledik. Haberimizdeki linke tıkladığınız zaman açılan sayfada il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacak.
İstanbul'da Bayram Namazı saat kaçta? 06:17
Ankara'da Bayram Namazı saat kaçta? 06:04
İzmir'de Bayram Namazı saat kaçta? 06:31
Gaziantep'te Bayram Namazı saat kaçta? 05:53
Edirne'de Bayram Namazı saat kaçta? 06:25
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BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Bayram namazı bayramın ilk günü, güneşin doğmasından yaklaşık 50 dakika geçtikten sonra cemaatle birlikte kılınan namazdır. Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Kurban Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını yapar. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Ardından imamla birlikte rükû ve secde edilir.
Ardından 2. rek’âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir.
Sonra, imam minber’e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir.
Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de yapılmıştır.
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