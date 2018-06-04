Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 il il Ramazan Bayramı namazı saat kaçta?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayının 20. gününe geldik. İtikafa girilen şu günlerde Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman merak ediliyor. Bu yüzden 2018 Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı tarihleri Google'da sürekli araştırılıyor. Ramazan Bayramı tarihi ile birlikte bayramın ilk günü sabahında eda edilecek bayram namazı vakitleri de ayrı bir merak konusu. Diyanet, 2018 Ramazan Bayramı namazı il il vakitlerini yayınlandı. Bayram namazı vakitleri detayları haberimizde. Peki Kadir Gecesi ve Ramazan Bayramı ne zaman?

KADİR GECESİ - RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

2018 Ramazan Bayramı 15 Haziran Cuma, 16 Haziran Cumartesi ve 17 Haziran Pazar günlerine denk geliyor.