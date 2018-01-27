HABER

Rıza Sarraf'ın nerede olduğu belirsiz!

GÜNCEL HABERLERİ | 27.01.2018 22:30 | Son Güncelleme 6 saat önce

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçunu kabul ettikten sonra savcılıkla iş birliğine giden iş adamı Rıza Sarraf'ın nerede tutulduğu hala belirsizliğini koruyor.

Rıza Sarraf'ın nerede olduğu belirsiz!

Rıza Sarraf'ı kendisine tecavüz etmekle suçlayan Manhattan'daki cezaevinde beraber kaldığı 62 yaşındaki hücre arkadaşı Faouzi Jaber'in açtığı davanın kayıtlarında 19 Ocak'ta Westchester County Hapishanesi'nde Sarraf'a tebligat gönderildiği bilgisi yer alıyor.

Ancak, Westchester County hapishanesinde Sarraf'ın kayıtlarına rastlanamıyor. AA muhabirinin ulaştığı Westchester County hapishanesi yetkilileri ise Sarraf'ın bu hapishanede tutulup tutulmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

SARRAF'IN AVUKATI NEREDE OLDUĞU KONUSUNDA YORUM YAPMAKTAN KAÇINDI

New York Güney Bölge Savcılığına ulaşılamazken, Sarraf'ın avukatı Benjamin Brafman da Sarraf'ın nerede olduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Sarraf, tanıklığı sırasında cezaevindeyken kendisine bıçak çekildiğini iddia etmiş ve FBI gözetiminde olduğunu söylemişti.

New York Güney Bölge Savcılığı ise Sarraf'ın FBI gözetiminde olduğunu belirtmiş ancak nerede tutulduğuna ilişkin soruları cevapsız bırakmıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul etmiş ve savcılıkla iş birliği yapmıştı.

Dava sürecinde de tanıklık yapan Sarraf, tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini ve cezaevinde uyuşturucu madde olan sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

Reza Zarrab başka bir cezaevinde ortaya çıktı
Reza Zarrab'a cezaevinde taciz ve tecavüz suçlaması!
Reza Zarrab’ın yurt dışına kaçırmaya çalıştığı harddiskin şifresi kırıldı
Zarrab'a bir şok daha! Lüks yatlarına da el konuldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD reza zarrab yaptırım İRAN Rıza Sarraf

En Çok Okunan Haberler

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

Magazin dünyası şokta! Seren Serengil 3 gün hapis yatacak

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Trump ile ilişkiye girdi mi? ABD bu iddiayı konuşuyor

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Meral Akşener'den Erdoğan'a çok sert tepki

Okuyucu Yorumları 9 yorum
Hapisteki hiçbir tutuklu hücresine bunu istememiş. Olay çıkmış. Yatakları falan yakıp yangın çıkarmışlar. Hiç bir hapishane bunu kabul etmeyince...Haliyle serbest bırakılmış. Gardiyanlar çok üzülmüş olsa da....
Milli kahramanımıza sahip çıkan yok mu ? hırsız seviciler neredesiniz? neden milli kahramanınız için yorum yapmıyorsunuz..
neyin peşindeyiz. O şahıs ülkemize Cıa ttaradından yollanmış ve ülkemiz aleyhinde bölmeye çalışmakta olan şahıstır. Bunu anlamamaya gerek yok.
tanık koruma programı boşuna mı :) malum itiraf etmesinden önce erdoğan çeteleri tarafından ölüm ile tehdit edildi.artık bir faydası olmaz öldürmenin ama erdoğan işte koltuğu için milyonlarca müslümanı öldürdü ve öldürmeye devam ediyor ardındaki münafıklar ile.şimdi abdnin keseceği cezaya odaklanmış.derhal herşeye zam yapıp bu parayı toplayıp hemen ödemeyi düşünüyor.ceza kesilince de 2 günde sorunları başka yöne çekmeyi planlıyor.hemen unutturacak millete.zaten milletin 70% i ona kul olmuş durumda.
hayırsever adam,cari açığımızı kapatmıştı,meğer casusmuş,bizi kandırdı?
Aaaa daha nota vermedik mi? Ne kadar ayıp...
fırsat bu fırsat kaçmıştır bir yere rüşvetçi reza
YA Bİ NOTA MI VERSEK DİYORUM. HAYIRSEVER VATANDAŞIMIZ NİCE OLDU DİYE
miamide ....gündeşleniyordur
Diğer Haberler
Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kocaeli’de sokak ortasında pompalı dehşeti: 1 ölü

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Kadıköy’de zincirleme trafik kazası: 6 yaralı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Yıldırım, Rize'de

Bayburt merkezine kurt indi

Bayburt merkezine kurt indi

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

Adana’da polis karakolu yakınına EYP atıldı

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

TBMM Başkanı Kahraman Mardin'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.