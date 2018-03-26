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Rus diplomatların sınır dışı edilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:21 | Son Güncelleme

Macaristan hükümeti de bir Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan hükümeti, İngiltere'deki çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin Macaristan'da görev yapan bir Rus istihbarat diplomatı sınır dışı etme kararı aldığını açıkladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tamas Menczer, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, Avrupa Konseyi'ndeki görüşmelere binaen Macaristan'da istihbarat görevi yürüten Rus diplomatın sınır dışı edileceğini belirtti.

İngiltere'den geçen hafta ayrılan 23 Rus diplomatın ardından bugün de Almanya, Fransa, Polonya, Hollanda, Danimarka, İtalya, Çekya, Letonya, Litvanya, Estonya, Finlandiya, Romanya, İsveç, Hırvatistan ve Arnavutluk da benzer kararlar aldıklarını açıklamıştı.

- Takas edilen casus

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası verdi. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde aftan yararlanan Skripal, 2010'da ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer aldı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye gelerek, ülkenin güneybatısındaki Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtildi.

Rusya, Skripal’in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6'ya, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Macaristan Rus Sergey Skripal

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