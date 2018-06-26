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Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında operasyon!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

FETÖ soruşturmasında Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında aralarında muvazzafların da olduğu 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Son dakika habere göre, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltı kararı verilenler arasında Sahil Güvenlik Komutanlığı Özel Kalem Müdürü de bulunuyor. Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında 13 mahrem imam için gözaltı kararı verildi.

Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında operasyon!

Ayrıntılar geliyor..

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ sahil güvenlik komutanlığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

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