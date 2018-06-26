Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıklarında operasyon!

Erdoğan’ın balkon konuşmasına ABD’deki Türklerden tepki
Tuncay Özkan: Kılıçdaroğlu görevine devam edecek
İstanbullular bugüne dikkat! Hem Meteoroloji hem de sigorta şirketleri uyardı
24 Haziran seçimleri sonrasında ABD’den ilk açıklama: Erdoğan ile Trump görüşecek
Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!
Bu bilgisayar pirinç tanesinden bile küçük
LGS sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sorgulama ekranı ne zaman açılacak? (MEB, E-okul)
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Okuyucu Yorumları 0 yorum