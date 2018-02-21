Saklıkent'te kar eğlencesi

İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'ya 37 kilometre uzaklıkta 2800 rakımlı Saklıkent Kayak Merkezi'nde her yaştan insan karın tadını çıkarıyor. Profesyoneller zirvede kayak ve snowboard yaparken, amatörler ise kiraladıkları kızakla kayıyor.

Turizmin başkenti Antalya'ya 1.5 saat mesafedeki kayak merkezi Saklıkent, hafta sonları tıklım tıklım doluyor. Kayak ve snowboard sporu yapmak isteyenlerin yanı sıra, kar görmek isteyenler zirveye çıkıyor. Kimi eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor, kimileri kızak kiralayarak amatör pistte eğleniyor. Çocuklar kızak üzerinde hızla aşağı inerken, anneleri de korkuyla heyecanı bir arada yaşıyor.

Günün her anında beyaz eğlencenin tadını çıkaranlar, kardan adam yaparak özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Çocuklar, beyaz eğlencede en çok eğlenenler arasında ilk sırayı aldı.

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