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Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 11:03 | Son Güncelleme

Yazın başlangıcında haftanın ve ayın ilk Sayısal Loto sonuçları belli oldu. 2 Haziran tarihli Sayısal Loto çekilişi devirli ikramiye için gerçekleştirildi. Söz konusu ikramiyeyi Biri İstanbul diğeri İzmir'den iki talihli kazandı. İşte 1125. haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çekilişte çıkan numaralar...

Sayısal Loto sonuçları 2 Haziran: Devirli ikramiye 2'ye bölündü!

Haftanın Sayısal Loto sonuçları belli oldu. Gerek yaz ayının gerekse de Haziran ayının ilk şans oyunu 1125. haftasındaki Sayısal Loto çekilişi oldu. Yaza öerhaba derken 2 Haziran tarihli Sayısal Loto çekilişinde şan s kuşu biri İzmir diğeri İstanbul'dan iki talihlinin omzuna kondu. Talihliler geçtiğimiz haftadan devirli büyük ikramiyeyi bölüştüler. İşte haftanın Sayısal Loto sonuçları ve çıkan numaralar...

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte kazandıran numaralar 12, 16, 32, 35, 40 ve 47 olarak belirlendi.

Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen 2 kişi, 1 milyon 897 bin 51 lira 80'er kuruşluk ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango idaresinden yapılan açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 5 bilen 205 kişi 3 bin 970 lira 25'er kuruş, 4 bilen 9 bin 645 kişi 63 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 165 bin 848 kişi 10 lira 40'ar kuruş ikramiye kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihliler kuponlarını İzmir'in Buca ve İstanbul'un Küçükçekmece ilçelerinden yatırdı.

Çekilişte toplam 6 milyon 946 bin 246 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan kamuya KDV olarak 2 milyon 21 bin 381 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 129 bin 802 lira 45 kuruş aktarılacak.

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