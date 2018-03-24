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Şehit babaya ağlatan veda

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 16:15 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), terör unsurlarına karşı Afrin'de yürüttüğü 'Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü gününde şehit olan ve naaşı 2 ay sonra teslim alınan Piyade Üsteğmen Oğuz Kağan Usta, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Şehit babaya ağlatan veda

Afrin'de 23 Ocak'ta şehit düşen, Zeytin Dalı Harekatı'nın 2'nci şehidi olan ve cenazesi 2 ay sonra teslim alınan evli ve bir çocuk babası Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazına Genelkurmay

Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP ve MHP Genel Başkan Yardımcıları, kuvvet komutanları, bürokratlar, siyasiler, şehidin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından şehit Usta'nın naaşı top arabasına konuldu. Şehidin babası Canpolat Usta, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu silah arkadaşlarıyla birlikte top arabasına kadar taşıdı. Şehidin eşi Saide, annesi Sevim ve 3 yaşındaki kızı Miray Nil Usta, elindeki bebekle bir yakınlarının kucağında cenaze törenine katıldı.

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Aile taziyeleri kabul ettikten sonra şehit Oğuz Kaan Usta'nın cenazesi Cebeci Askeri Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit babaya ağlatan vedaŞehit babaya ağlatan veda
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Anahtar Kelimeler:
Afrin Zeytindalı Harekatı Üsteğmen Oğuz Kaan Usta

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu Evlatlara Yazık,Bu Eşlere Yazık,Bu Annelere Yazık,Bu Babalara Yazık,Bu Kardeşlere-Ablalara-Ağabilere Yazık,Bu Hısım Akrabalarına-Köylülerine-Hemşehrilerine-Kasabalılarına Yazık ; Bunca Yazık Edilen İnsana YAZIK Edenlere de YAZIKLAR OLSUN.! Kendileri İçin Her Şey Para Olanların Her Şeyi PARA İle Halledebileceklerine İnanmalarına da YAZIKLAR Olsun.!!!
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