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Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.01.2018 08:07 | Son Güncelleme 6 saat önce

Galatasaraylı Selçuk İnan, Ronaldo'nun 'CR7'si gibi kendisinin de `S8' markasıyla tanındığını ve adına tescilli olduğunu söyleyerek S8'i kullanan Samsung'a dava açtı. `S8' marka telefonların imhasının yanı sıra 110 bin TL tazminat isteyen İnan'ın talebini mahkeme reddetti: "Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir."

Selçuk İnan'ın 'S8' davasında karar çıktı

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung'un çıkardığı "S8" modelinin Türkiye'deki isim hakkının kendisine ait olduğu iddiasıyla Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, sosyal medyada kullandığı ismini de kanıt göstererek şirkete dava açtı.

Samsung'un "S8" ibaresiyle haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım ile ticari faaliyetlerde "S8" şeklindeki markasal kullanımların durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da ürünlerin imhasına karar verilmesini de isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL tazminatı, Samsung'un 8 Haziran 2017'den itibaren faiziyle ödemesini istedi.

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA RET

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, Selçuk İnan'ın "S8" markasının kullanımı konusundaki ihtiyati tedbir talebini reddetti. Selçuk inan'ın Türk Patent Enstitüsü'nden S8' markasını 2013'te kendi adına tescil ettirdiğini belirten mahkeme, İnan'dan önceS8' markasını Audi ve Altın marka AŞ şirketlerinin de aldığını, Samsung'un ise Galaxy ve Samsung ibareli birçok seri markasını 2010'da tescil ettirdiğini kaydetti.

Samsung'un markasının genel itibarıyla Galaxy S8 olduğunu belirten mahkeme, tedbir kararını reddetmesinin gerekçesini şöyle açıkladı:
"Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütun olarak incelenmesinde Samsung'un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup. S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir."

Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşıdı.

4 YIL ÖNCE TESCİL ETTİRMİŞTİ

Galatasaray'ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma'nın '07', Burak Yılmaz'ın 'BY17' ve Cristiano Ronaldo'nun 'CR7'si gibi 4 yıl önce `S8' markasını 'ilk harf ve forma kombinasyonu' şeklinde TPE'den tescil ettirmişti.

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Galatasaray tazminat Ronaldo TELEFON Selçuk İnan samsung s8 CR7

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Okuyucu Yorumları 77 yorum
SENDEN OLSA OLSA SONY ERİCSON OLUR YADA NOKİA 5110 hani antenli olanından :D s8 miş çok güldüm la sabah sabah allahta seni güldürsün :D
adamdaki egoya ve özgüvene bak ya utanmaz bir sezon iyi futbol oynadi diye
Biz de senin futbolcu olup olmadığını bi tescilleyemedik :))
Sen kimsin Allah aşkına? Birde kendini Ronaldo ile kıyaslıyor.
sen önce şu yan pas yapma huyundan vazgeç adam gibi topunu oyna sonra sağa sola dava açarsın .
komiksin selçuk
s8 i samsung olarak biliyoruz.selçüğün s8 olarak anıldığını hiç duymadım.samsung s9 çıkaracak hemen gidip patentini alayım.
110 bin tl için kendini rezil ettin yıllık 3 milyon euro alıyorsun ayıptır
hhahahhahhha:)))) adama bak yaa doymuyorlar yaa Allah gozunuzu doyursun
bu akılla nasıl futbolcu olmuşsun hayret...!!!!!
S8 miymis bu dünya starı:D
açmı kaldında dava açtın
ac tavuk misali sen kimsin ya S8 pesine dusmus
harbiden bu başvuruyu yapmışmı selçuk çok komik bir duruma düşürmüş kendini yapmışsa
s8 nedir arkadaş.mercedes misin bmw misin.ne zannediyor bunlar kendini.
sen işine odaklan, 2 senedir geri ve yan pas yapiyorsun sahada. kondusyon yok mucadele yok.
Ezik cinconlu rezil olursun işte böyle saçma bir dava açarsan!!! Sanki paraya pula ihtiyacın var aç ezik, yattığın yerde 3,5 milyon euro kazaniyon Galatasaray dan!!! Millet zaten pula dönmüş maaşı ve hergün herşeye gelen zamlarla perişanken,bu hâlâ s8 derdinde uyuzz !!!
@king_play cin con kosun sana senin derdin ne
ulan selçuk sen kimsin de s8 ayaklarina giriyon
bu haber gerçekmi çok merak ediyorum bu gs oyuncularına maaş vermiyormu böyle ucuz yollardan para kazanmaya çalışıyorlar anlamıyorum nasıl bir fetocu takımıysa ruhlarına işlemiş
@onderaslan oğlum takımı karıştırma selçukla ilgilen ayrıca fetö cü topçunuz daha geçen gün yakalandı.
çok yedek kalınca belliki vakit bol demek, saçma işlere merak saldın.. ne gerek vardı kendini millete güldürdün
ya şelçuk babacım kafanı bunlara yoracağına birazda şuanda kadrosunda bulunduğun takımın için yor hem takımın sana o paraları kat kat fazlasını veriyor şimdi cık sahaya ver çoşkuyu
Beyinsiz
olm tamam malsınızda bu kadarda belli etmeyin ya.
BUDA KENDİNİ BİR HALT SANIYOR
Kaçtane s8 lik füze attın. Antremandamı
duyanda dünya yıldızı zannedecek
SELÇUK SEN TAM BİR MALSIN ADAM SAMSUNG SENİN GİBİ ZIRTO DEĞİL.
Lan bu aptallar ile aynı ülkede yaşamaktan utanıyorum. Neden yarabbi neden?
aç mı kaldin asgari ücret aldığını sandim bir'an
yahu o kadar para kazanıyosun hala dava peşindesin sen kim S8 kim başka bi 8 numara topçu dese tamam derim de o sıfata layık bi 8 değilsin ..
Sen kimsin ki S8'i sahipleniyorsun. İlk defa duydum bu adama S8 dendiğini. Bunu talep etmek bile çok komik bence. ''Selçuk'' isimli arkadaşlar dikkat etsin her an dava açabilir bu isim bana aittir diye...
beleşçimidir nedir
Şaka gibi yemin ederim.
salak bu
Selçuk sen takımdaki formanın derdine düş. Futboldur mühim olan.
sonuc samsung 3 yıldız selcuk ıse artık yıldız bile degil ... :) saka maka bır yana eger tpe turk patent ensütüsünden aldıgımız bir ismi yabancı bir firma kullanabılıyorsa almaya gerek yok ozaman bizde tr de cr7 ısmını kullanabılırız en basidi...
vallahi komiksiniz artık ne yapacağınızı şaşırdınız.
egoistik paraya doymaz insan görünümlü yaratıklar. oldu o zaman herkes ismi + şehir plakasını patent alsın. hiç bişey kullanılamasın. S8 miş :D bir CR7 Q7 tabi ki olamazsın
Yazık olmuş tüh be avrupa hayalleri suya düşmüş marka değeri de yok şimdi bir Galatasaraylı olarak çok üzüldüm :( :( :))))
Tek kelimeyle yuh yani Selçuk Efendi....
s 400 e de ben dava açacam
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