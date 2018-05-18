HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 09:10 | Son Güncelleme

Facebook’tan IŞİD terör örgütünü öven ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaret eden paylaşımlar yapan şahıs “Terör örgütü propagandası yapmak, Atatürk’e hakaret etmek” suçlarından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık savunmasında, “Sevdiğim bir kız vardı, onu etkilemek için bu paylaşımı yaptım” dedi.

Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!

Terör örgütü IŞİD'i öven ve Atatürk'e hakaret eden paylaşımlar yapan Muhammet G. isimli şahıs hakkında açılan dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Sözcü'de yer alan habere göre, tutuklu sanık Muhammet G., Facebook hesabından yaptığı paylaşımların suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sanık G., “İddianamede okumuş olduğunuz herkese açık nitelikte olan Facebook hesabı bana aittir. Erişilen paylaşımlar bana aittir. Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Ben bunları başka yerden kopyalayıp kendi sayfama yapıştırdım. Bir de benim sevdiğim bir kız vardı, onu etkilemek için bu paylaşımı yaptım” dedi.

"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"

İddianamede yer alan ve başka paylaşımlarında yapıldığı diğer iki Facebook hesabının kendisine ait olmadığını öne süren sanık Muhammet G., “Bu hesaplarda resmim var ise de herkes herkesin resmini koyabilir, kimin koyduğunu bilmiyorum” dedi.

Sahte dediği hesapları daha önceki sorgusunda kabul eden sanık bu ifadesinden de vazgeçerek “Kullanmış olduğum uyuşturucunun etkisiyle bu hesaplardaki paylaşımları bilinçli olarak yapmadığım yönündeki savunmam yanlış anlaşılmış. Benim tek Facebook hesabım var” iddiasında bulundu.

isid

"HATA YAPTIM, AFFEDİN"

Sanık son sözlerinde ise “Devlet babadır, biz de halkız, bizler hata yapabiliriz, devlet affeder” dedi.Duruşma savcısı verdiği mütalaada sanığın Facebook'taki paylaşımlarıyla IŞİD terör örgütünün ideolojisini tamamen benimsediğini vurguladı. Savcı görüşünde sanığın, “Örgütün yaklaşımı doğrultusunda tekfir ettiği kişileri açıkça hedef aldığı, cihada çağrı ve övgü yaptığı, terör örgütü mensuplarını kardeşi olarak nitelendirdiğini, terör örgütü kurucusu Ebubekir El Bağdadi'nin sözlerini paylaştığı, Türkiye Cumhuriyet i Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerde bulunduğunu” ifade etti.

6 YIL 3 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Mahkeme heyeti kararında sanık Muhammet G.’nin, “Terör Örgütü propagandası yapmak, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret ve Suç işlemeye alenen tahrik” suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın tutukluluk haline devam kararı verdi.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Sınır ötesine operasyon!Sınır ötesine operasyon!
'24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte''24 Haziran seçim anketlerinde Erdoğan düşüşte'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
IŞİD mustafa kemal atatürk Facebook HAKARET

En Çok Okunan Haberler

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Son dakika! MHP milletvekili adayları belli oldu! İşte İl il MHP milletvekili adayları listesi

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Ümit Erdim'den kızının adını eleştirenlere Abdullah Öcalan'lı yanıt

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

İlginizi Çekebilir

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

4 ile yeni vali atandı, iki ilin valisi merkeze alındı

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Muharrem İnce'den CNN Türk canlı yayınında tepki: Yalnız olan Türk basını

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik: Yeni çözüm süreci olabilir

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Muharrem İnce imsakiye dağıttı! Duada dikkat çeken detay

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Fatih Portakal, 24 Haziran erken seçiminin ardından FOX'tan ayrılacak iddiası

Okuyucu Yorumları 1 yorum
BOŞ VE GEREKSİZ mahlukat
Diğer Haberler
OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

İğne - aşı yaptırmak orucu bozar mı? İşte diyanete göre orucu bozan şeyler...

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

İzmir'de 19 Mayıs coşkusu

Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Adana'da 19 Mayıs coşkuyla kutlanacak

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Milletvekili Uzer’den 19 Mayıs kutlama mesajı

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için dev Atatürk portresi

Fenerbahçe'den 19 Mayıs için dev Atatürk portresi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.