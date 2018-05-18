Sevdiği kızı etkilemek için Atatürk'e hakaret etti!

Terör örgütü IŞİD'i öven ve Atatürk'e hakaret eden paylaşımlar yapan Muhammet G. isimli şahıs hakkında açılan dava İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Sözcü'de yer alan habere göre, tutuklu sanık Muhammet G., Facebook hesabından yaptığı paylaşımların suç olduğunu bilmediğini öne sürdü. Sanık G., “İddianamede okumuş olduğunuz herkese açık nitelikte olan Facebook hesabı bana aittir. Erişilen paylaşımlar bana aittir. Bu paylaşımların suç olduğunu bilmiyordum. Ben bunları başka yerden kopyalayıp kendi sayfama yapıştırdım. Bir de benim sevdiğim bir kız vardı, onu etkilemek için bu paylaşımı yaptım” dedi.
"UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDEYDİM"
İddianamede yer alan ve başka paylaşımlarında yapıldığı diğer iki Facebook hesabının kendisine ait olmadığını öne süren sanık Muhammet G., “Bu hesaplarda resmim var ise de herkes herkesin resmini koyabilir, kimin koyduğunu bilmiyorum” dedi.
Sahte dediği hesapları daha önceki sorgusunda kabul eden sanık bu ifadesinden de vazgeçerek “Kullanmış olduğum uyuşturucunun etkisiyle bu hesaplardaki paylaşımları bilinçli olarak yapmadığım yönündeki savunmam yanlış anlaşılmış. Benim tek Facebook hesabım var” iddiasında bulundu.
"HATA YAPTIM, AFFEDİN"
Sanık son sözlerinde ise “Devlet babadır, biz de halkız, bizler hata yapabiliriz, devlet affeder” dedi.Duruşma savcısı verdiği mütalaada sanığın Facebook'taki paylaşımlarıyla IŞİD terör örgütünün ideolojisini tamamen benimsediğini vurguladı. Savcı görüşünde sanığın, “Örgütün yaklaşımı doğrultusunda tekfir ettiği kişileri açıkça hedef aldığı, cihada çağrı ve övgü yaptığı, terör örgütü mensuplarını kardeşi olarak nitelendirdiğini, terör örgütü kurucusu Ebubekir El Bağdadi'nin sözlerini paylaştığı, Türkiye Cumhuriyet i Devletinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret içeren sözlerde bulunduğunu” ifade etti.
6 YIL 3 AY HAPSE MAHKUM EDİLDİ
Mahkeme heyeti kararında sanık Muhammet G.’nin, “Terör Örgütü propagandası yapmak, Atatürk'ün Hatırasına Alenen Hakaret ve Suç işlemeye alenen tahrik” suçlarından toplam 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme sanığın tutukluluk haline devam kararı verdi.
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