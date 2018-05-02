Sigara ve obezite astımın kontrolünü zorlaştırıyor

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cantürk Taşçı, Türkiye'de astımlı hastaların yüzde 10'undan fazlasının halen sigara içtiğini, yüzde 30-40'nın da aşırı kilolu olduğunu belirterek, "Yapılan araştırmalarda sigarayı bırakmanın ve obez kişilerin kilo vermesinin, astımın kontrolünü kolaylaştırdığı görülmüştür." dedi.

Taşçı, Dünya Astım Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, astımın, akciğer içi hava yollarında daralmaya yol açan ve alevlenmelerle seyreden kronik bir akciğer hastalığı olduğunu söyledi.

Hava yollarındaki bu daralmanın, mikrobik olmayan bir tür iltihap nedeniyle hava yolu duvarının şişmesiyle oluştuğunu dile getiren Taşçı, hastalığın tekrarlayan nefes darlığı, hırıltı, hışıltı, göğüste baskı hissi ve öksürük gibi belirtilerle kendini gösterdiğini aktardı.

Doç. Dr. Taşçı, astımın, genetik yatkınlık ve çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıktığını vurgulayarak, "Ebeveynlerde alerjik hastalık bulunması, çocuklarda astım gelişme riskini artırmaktadır. Çevresel faktörler olarak alerjenler, sigara dumanı, hava kirliliği ve beslenme alışkanlıkları astımın gelişmesinde etkili olmaktadır. Sigara dumanına özellikle gebelikte ve ergen çocukluk döneminde maruz kalınması astım gelişimi için önemli bir risk faktörüdür." dedi.