Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca;
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın
Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek
Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. (İHA)
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