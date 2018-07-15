Son dakika! 6 üniversiteye rektör ataması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 üniversiteye rektör atadı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atamalara göre 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü ve Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci ve 3'üncü maddeleri uyarınca;

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın

Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof Dr. Hüseyin Çiçek

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. (İHA)

