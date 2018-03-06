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Son dakika! Afrin'de şehit sayısı 9'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2018 15:56 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 1 Mart'ta 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Acı haber şehidin Muğla'nın Dalaman ilçesindeki ailesine ulaştı.

1 Mart tarihinde, Afrin kırsalında Hac Bilal Köyü Kel Tepe bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle çıkan, 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, bugün saat 11.00 sıralarında tedavi gördüğü Ankara'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit oldu.

ANNESİ VE BABASI ACI HABERİ ANKARA'DA ALDI

Acı haber, Muğla'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin babası Enver Demir ve annesi Zeynep Demir'in ise Ankara'da bulunduğu belirtildi.

Şehidin naaşının bugün saat 18.00'de Dalaman Devlet Hastanesi'ne getirileceği, yarın da öğlende kılınacak cenaze namazı sonrası Gürleyik Mahallesi'ndeki Naldöken Mezarlığı'nda törenle toprağa verileceği belirtildi.****

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Anahtar Kelimeler:
şehit Afrin FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak Uzman Onbaşı Fuat Demir

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Okuyucu Yorumları 45 yorum
allah rahmet etsin genceccık yaşta kim vurduya gidiyor gencler afrinde bizim ne işimiz var allah aşkına
al size başkanlık.. şehit sayısı yükseldikçe övünen başka ülke yoktur herhalde
@drhaktan sen ve yandakçıların neyin kafasını yaşıyorsunuz ya, mesele vatan millet bi kez olsun uyanın, belki bi seçim kazanırsınız
@drhaktan malesef öyle
@drhaktan ne alaka.
@jgundogan ülkemize saldıran düşmanlarla savaşmak vata millet davasıdır..başka ülkeye saldırmanın vatan milletle ilgisi ne anlaşılamıyor
YAZIKLAR OLSUN SANA MYNET ÖYLE BİR MANŞET ATIYORSUN Kİ ... SEN İSMİNİ DEĞİŞTİR MY FELAKET TELLALI OLSUN.
Bir ölür Binnn diriliriz..Allah sehadetini kabul etsin kardeşim..cennet mekan olsun..rabbim yar peygamber komşun olsun..
@sakir_1977_ya ne demezsin.
askere kurşun sıkan yada kötülük eden herkim varsa Allah.cc.cehennemine bırakmayıp bu dünya da haşr eylesin
nasıl haber yapıyorsunuz . yüreğim hopladı . geçen 8 kişinin üzerine 9 kişi daha zannettim. Allah rahmet eylesin şehitimize
bu haberi yeni olmuş gibi neden lanse ediyorsunuz sanki bugün 9 kişi ölmüş
ölüm yokluğun başlangıcı herkes kendisi için yaşar başkasının yüzünde ölür ister buna şehit diyin ister başka bir şey sonuç ölüm eğer şehitliği bu kadar yüksek bir mertebeyse buyursunlar bu baştakiler gidip şehit olsunlar.ama giderlermi tabikide gitmezler çünki onlarda biliyorki her şey bu dünyada var garibana da öbür tarafı gösterirler
BU BAŞLIĞI BİLEREKMİ ATIYORSUNUZ YA, NASIL BİR HABERCİLİK BU, SANKİ SON HABER 9 ŞEHİDİMİZ VAR GİBİ. SONRADAN ŞEHİT OLAN VE DİĞERLERİNE ALLAHTAN RAHMET DİLİYORUM.
EVET KARDEŞ YENİ ŞEHİTLERİ ESKİY MİS GİBİ GÖSTERİYOR SIYASET
kahrolduğunuz felan yok editörler işinizi yapıyorsunuz. His kalmamış
NE MUTLU O AİLEYE....
MYNET, öyle bir teknikle haber yapıyorsun ki sanki bu yeni bir olaymış gibi. Biliyorum vatandaşın yüreğini kaldırmak için ne gerekiyorsa yapıyorsunuz, sözde haber iletme özgürlüğü adı altında. Size söylenecek söz bulamıyorum.
YENİYI ESKİ GİBİ GOSTETIYOR IKTIDAR YASAK KARDEŞ ŞEHİT VERMEK ESKİLERİ GOSTERIYIRLAR
me işimiz var orda demişler ya asker evdemi oturcaktı
mekanı cennet olsun
burdakı 5 mılyon mntofnu ıyı besleyın ha aman kıllarına zrr glmesın askerı hastanelerı kapatıolr devlet hastanelerındekı normal doktorlara muayene ettırıolar ne anlar abı normal doktor yanık yarasını kursun yrasını askerı doktarla o doktarlar bır mı mekanları cennet olsun ygıtlrımzın
ulan ne demek ne işimiz var afrinde ? görmüyormusunuz amerika ve israil bizi kökten yok etmek için köpeklerini nasıl yetiştiriyor , şimdi senin yorum yazan parmaklarınmı daha kıymetli yoksa bu uğurda verilen canlar mı ? planladıkları bütün oyunları yerle yeksan ettik ! filistin meselesinde bile muvaffak olamadı amerika. Şimdi kozları açık oynuyorlar, bildigin süper güc ülkelerle ve onların askeri ekomonik güçleriyle savaşıyoruz suriyede.
İvedi askeri hastaneleri yeniden faaliyete geçirin,
Ne İstediniz MEHMEDLER den, Sizler KANINIZ da Ne taşıyorsunuz ! TÜM SURİYELİ, Bir MEHMED Eder mi? SURİYELİ için DEĞER mi ! ŞEHİDİM; Sen ÜZÜLME Sen, Vatan için BEDEL (PARA) Vermedin, Sen Vatan için BEDENİNİ - CANINI Verdin ! SEN; İHA Karargâhında ASKERLİK Yapıyormuş gibi POZLAR VERMEDİN – GÖSTERİŞ YAPMADIN – İNSANLARI ASKERLİK YAPIYORMUŞ gibi KANDIRMADIN ! Sen; Bazılarına ASKERLİK Görevinin YAN GELİP YATMA YERİ OLMADIĞINI TÜRK TOKAT' ı ile GÖSTERDİN ! Sen; ASKERLİK HATIRASI için Değil, Vatan için Oradaydın ! ALLAH Rahmet Eylesin, HEPİNİZİN Mekanı CENNET Bahçesinde Olsun ! Saygılarımla.
@menderes_yildirim sen hala mesele suriye mi sanıyorsun. vatanın elden gidiyor. hala görmüyor musunuz. çanak tutmayı bırakın artıkta araştırın.
yaptığınız haberciliğin attığınız başlığınız milletle dalgamı geçiyorsunuz
allah ailesine sabir versin
ALLAH RAHMET EYLESİN MEKANI CENNET OLSUN :(
Bu şekilde manşet atılmaz. Sanki yeni 9 şehit verilmiş gibi. Sizi kınıyorum.
ALLAH rahmet eylesin şehidim.Bu dünyanın eleminden kurtuldun.Cennette RABBİM rızıklandırıyordur onu.
Başlığı görünce başım döndü yinemi dedim.Geçen yine böyle yaptınız çok okunsun diye neler yapıyorsunuz . Çocuklara oralarda olanlar var insaf be insaf. Bu ne biçim başlık atma böyle Şehid olan kardeşimize Allah rahmet etsin Mekanı cennet olsun inş.
HACABDEY adlı kişinin yorumuna katılıyorum. felaket tellallığına gerek yok sanki yeni bir haber gibi sunulması yanlış
Rahmet diliyorum Allah'tan tüm Şehitlerimize. Ruhunuz şad olsun Asil Türk Milletinin Yiğit Evlatları..
allah rahmet eylesin
Allah Rahmet eylesin mekanı cennet olsun Ama böyle manşet olmaz yine mi 9 evladımız gitti deyip haberi kahrolarak açtığımızda bu aslana mı üzülelim yoksa sekiz evladımıza bir şey olmamış diye mi sevinelim böyle sansasyonel başlık atana yazıklar osun
Allah rahmet etsin peygamberimize komuşu olsun Ailesinin ve Türk milletinin başı sağ olsun Rabbım sabır metanet versin
sizin yaptığınız haberin sanki olay bugün olmuşta ayıp ayıp
tüm şehitlerimize allahtan rahmet diğer askerimize polisimize milletimize allah güç kuvvet versinne biçim başlık atıyorsunuz sanki bu gün şehit vermişiz gibi sayı 9 yükseldi düzeltin artık kendinizi milleti yeni şehitler olmuş gibi manşet atıp içimizi karartmayın
MEKANI CENNET OLSUN ŞEHİT KARDEŞİMİZİN...AİLESİNE SABIR VE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM.
allah sabır versin ASİL milletimizin başı sağolsun
Yorumlara bakıyorumda daha bu operasyonu siyasete seçime bağlıyorlar. senin sınırlarında terör örgütü yuva yapmış yıllardır karakollara baskın yapıp askerleri şehit ettiler bizim afrinde ne işimiz var diyen zihniyet var... kilise,reyhanlıya roket atarlar karakola baskın yaparlar nerde bu devlet, afrin girersin terörü bitirmek için bizim afrinde nr işimiz var derler. nasıl olacak bu iş anlatın bakalım çok bilenler..
ölmek şehitlik kutsalsa yaşamak ta onun kadar ibedettir. onun için yaratan öldürmeyeceksin. bir canlıyı yaşatmak onun hayatını korumakla ilgili nice sözler var. anlamsız ölüme yollamak onu katletmektir. ayrıca o şerefszi pkk lıları yıllarca kollayıp orada toplanmasın ısağlayan başımıza bela eden ile o askerleri ölüme gönderen aynı kişilerdir.
Sayın editör, Haber başlıklarınızın tıklanmasını arttırmak için kelime oyunları yapıyorsunuz eyvallah. Toplumca hassas olduğumuz şu dönemde böyle bir başlık hepimizi ikinci kez kahretti. Allah askerimizin mekanını cennet etsin, Hz Ali’lere, Hz Hüseyin’lere komşu eylesin. Fakat habere attığınız başlık, yeni bir saldırıymış ve bu saldırıda da 9 askerimiz şehit olmuş imasını veriyor... bunu yapma, yaptırtma!
ARKADAŞ LAR BUGÜN YENİ ŞEHİT HABERLERINI ESKİMİŞ GİBİ GOSTERIYORLAR SANKİ ESKİ SAYILAR 9 OLDU GİBİ KİMİ KANDİRİYORSUNUZ KENDINIZI KANDİRİYORSUNUZ
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