Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

lk gelen bilgilere göre imalat bölümünde başlayan yangın fabrikanın geneline yayılmış durumda.

CAN KAYBI YOK

İçeride muhsur kalanların olmadığı belirtliyor. İçeride kimyasalların yanması nedeniyle güçlü ve yoğun bir dumanın çıktığı belirtiliyor.

Hadımköy İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye çağrıldı.

İtfaiye Daire Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikada 63 çalışan var, can kaybı yok.

İHA muhabiri CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Yangının boyutu çok büyük. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Çok sayıda ekib trafik nedeniyle olay yerine henüz gelemedi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

