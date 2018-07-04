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Son dakika! Hadımköy'de dev fabrika yanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2018 10:29 | Son Güncelleme

Hadımköy'deki Atatürk Sanayi Sitesi'nde bulunan 5 bin metrekarelik bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale için Orman Müdürlüğü'nden helikopter çağrıldı. 130 itfaiye personeli alevlere müdahale ediyor. İlk gelen bilgilere göre yangında mahsur kalan yok

Atatürk Sanayi Sitesi’ndeki bir tekstil fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

lk gelen bilgilere göre imalat bölümünde başlayan yangın fabrikanın geneline yayılmış durumda.

CAN KAYBI YOK

İçeride muhsur kalanların olmadığı belirtliyor. İçeride kimyasalların yanması nedeniyle güçlü ve yoğun bir dumanın çıktığı belirtiliyor.

Hadımköy İtfaiye ekibi yangına müdahale ederken, Arnavutköy, Çatalca, Beylikdüzü, Avcılar, Bakırköy, Başakşehir ve Şişli'den olay yerine itfaiye ekipleri de bölgeye gönderildi. Ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de bölgeye çağrıldı.

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İtfaiye Daire Başkanı tarafından yapılan açıklamaya göre fabrikada 63 çalışan var, can kaybı yok.

İHA muhabiri CNN Türk'te yaptığı açıklamada, "Yangının boyutu çok büyük. İtfaiye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Çok sayıda ekib trafik nedeniyle olay yerine henüz gelemedi" dedi.

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