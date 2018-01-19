Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberlere göre, kaza, Muş-Solhan karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı.