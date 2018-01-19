HABER

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ | 19.01.2018 09:35 | Son Güncelleme 6 saat önce

Son dakika haberi! Muş ile Bingöl’ün Solhan ilçesi arasında bir yolcu otobüsünün dereye uçması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı.

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberlere göre, kaza, Muş-Solhan karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl muş Son dakika solhan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 29 yaralı

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Afrin'e harekat planı hazır: Yönetecek komutan da belli oldu

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Ağzını çorapla kapattığı eşini 2,5 saat boyunca 38 yerinden bıçakladı!

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

Türkiye'ye kötü haber! İşte 19 Ocak İstanbul hava durumu

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

RTÜK Adnan Oktar'a neden yaptırımda bulunmuyor?

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

12 Yaşındaki oğlunun doğum gününde striptizci kadın çağırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Evi yanan Ali dedenin tedavisi sürüyor

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Ümraniye'de okul bahçesinde çatışan 5 servis şoförüne müebbet hapis istemi

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Kamyonlarla taşınan ölüm! Geçtiği yerler risk altında!

Başbakan Yardımcısı Işık:

Başbakan Yardımcısı Işık:

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

Acil servis önünde silahlı çatışma: 6 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.