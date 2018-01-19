Son dakika! Muş'ta yolcu otobüsü dereye uçtu: 6 ölü, 20 yaralı

Son dakika haberlere göre, kaza, Muş-Solhan karayolu üzerinde meydana geldi. Hatay’dan Muş istikametine gitmekte olan özel bir firmaya ait A.Ö. yönetimindeki 34 DF 3668 plakalı yolcu otobüsü, bilinmeyen bir sebeple karayolunun kenarındaki dereye uçtu. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybederken, 20 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Muş ve Solhan’daki hastanelere kaldırıldı.
Afrin'de son dakika! Türkiye PYD'yi vuruyor! Rus askeri çekiliyor!
Son dakika! Afrin sınırında yeni önlem: 'Kayı' güvenlik sistemi
İngiliz kadın Türk adamdan fotoğraf istedi! Gerçeğine ulaşınca...
Aile Bakanı Kaya'dan 115 hamile çocuk skandalına ilişkin açıklama
İstanbul’un göbeğinde güpegündüz genç kızı kaçırdılar
Bodrum'da işadamı cinayeti: Zanlılar adliyeye sevk edildi
Dünyanın en gözde bekarı servetini böyle harcıyor!
Seks robotuyla buluşuyor, eşi hiçbir şey söylemiyor
AK Parti'den istifa etmişti, Erdoğan yeniden görevlendirdi
Mustafa Destici'den flaş açıklama: Erdoğan, AK Parti'ye katılmam için teklifte bulundu
Okuyucu Yorumları 0 yorum