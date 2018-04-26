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Son depremler! Denizli Honaz'da şiddetli deprem

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 14:56 | Son Güncelleme

Denizli'nin Honaz ilçesinde deprem oldu. Son dakika habere göre, saat 14.37'de meydana gelen depremin 4,5 büyüklüğünde olduğu bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen ve yaklaşık 5-6 saniye süren depremde ilk bilgilere yaralanma, can kaybı ya da yıkım olmadığı öğrenildi. Denizli merkezde de hissedilen deprem kısa süreli korkuya sebep oldu. Son depremler ve güncel bilgiler haberimizde.

Son depremler! Denizli Honaz'da şiddetli deprem

Son depremler... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, saat 14.37'de, Honaz ilçesi merkezli olarak 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Denizli il merkezinde de hissedildi. Depremin can ve mal kaybına yol açmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER

sondepremler

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Denizli Honaz deprem

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