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Sudan Cumhurbaşkanı, Türk yatırımcıları heyetiyle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 04:31 | Son Güncelleme

Sudan Cumhurbaşkanı, Türk yatırımcıları heyetiyle görüştü

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, Türk yatırımcılar ile Hartum'da bir araya geldiği bildirildi.

Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, başkent Hartum'daki görüşmede iki ülke arasındaki seçkin ilişkiler ve iş birliğinin ufukları ele alındı.

Türk heyetinin, Sudan ziyareti kapsamında bir araya geldiği Petrol ve Gaz Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmelerin sonuçlarına ilişkin Beşir'e bilgi verdiği, bu ziyaretlerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye gerçekleştirdiği son ziyarete dayandığını ifade ettiği aktarıldı.

Haberde, Türk yatırımcıların, ayrıca Sudan'ın gaz, benzin ve buğday dağıtımında bir merkez haline gelebilmesi için uzun vadeli yatırım ile stratejik ortaklığın kurulması konusunda istekli olduklarını vurguladığı kaydedildi.

Sudan'ın böylelikle kendi ihtiyaçlarını karşılayacağı, fazlasını da komşu ülkelere ihraç edebileceğini belirten heyetin, bunun için Port Sudan'da bir petrol rafinerisi, gaz deposu ve buğday silosu kurulması gerektiğinin altını çizdiği belirtildi.

Türk yatırımcıların, Port Sudan'daki serbest ticaret bölgesinden istifade ederek, kentte kurulacak rafineriyle ülkenin doğu illerinin gaz ihtiyacının doğrudan karşılanabileceğini dile getirdiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hartum Port Sudan Sudan Türk yatırımcı

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