Şule Çet olayında şoke eden Instagram paylaşımı!

Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia... Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:

"Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."