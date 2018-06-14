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Şule Çet olayında şoke eden Instagram paylaşımı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 08:47 | Son Güncelleme

Ankara'da bir plazanın 20'nci katında düşerek yaşamını yitiren 23 yaşındaki Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2'nci sınıf öğrencisi Şule Çet'le aynı yerde çalışan N.Y. adlı gencin Instagram’da yaptığı “Onun yerine ben ölmüş olabilirdim” paylaşımı mahkemeye delil olarak sunuldu.

Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia... Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:

"Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."

Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "N.Y., olaydan üç hafta önce Şule'nin canına kıydığı yerde çalışıyormuş. Şule'nin Instagram'ındaki fotoğrafının altına 'senin yerine ben ölmüş olabilirdim' deyip, tazice hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz etiketiyle paylaşımda bulundu. İfadesi önemli. Şüpheliler, çalışanları ile abi-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ileri sürüyor. Ama bu mesaj, çalışanlarıyla işveren ilişkisinden ileri boyutta ilişkiler kurduklarını gösteriyor" dedi.

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şule çet Ankara cinayet intihar

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
türkiyede erkek olmak da zor. toplumdaki tacizci ve tecavüzcülerin oranı %0.02 ama tüm erkekler potansiyel tacizciymiş gibi yılllarca topluma baskı yapan algı oluşturmaya çalışan bir güruh var. yolda bir kadınla aranızda yan yana 2 metre mesafe olsa, kadının sırtına çekirge atlasa 2 metre yanındaki adamı tacizle suçlamak için can atıyor. kamerada ise işin gerçeği açığa çıkıyor. tecavüz taciz konusuna ciddi çözümler bulunması gerektiği gibi bu tecavüz taciz meselesini tüm erkek cinsiyetine genellemeye çalışan, tecavüz taciz haberleri üzerinden hegamonya kurmak isteyen güruhlara izin verilmemeli
giyim kuşam önemli tacizkar davranırsan cezasınıda çekersin
@faik_kara_1977 giyim kuşam ne alaka lan dangalak. böyle söyleye söyleye toplumun içindeki %0.1 sapığı %100 gibi gösteriyorsunuz sonra potansiyel tecavüzcü haline getiriyorsunuz milleti. kardeşim bu millet potansiyel tacizci tecavüzcü olarak damgalanmadan doğru dürüst gibi yaşayamayacak mı şu ülkede?
sen neden işten ayrıldın taciz için. Şule neden kovulduğu ve taciz mesajları olan bir patronun yanında çalışmaya devam etmek istemiş acaba taciz meşrulaştırılamaz evet taciz mesajları attığında şikayetçi olsaymış keşke.Düşünmeden hareket etmemek lazım hele ki günümüz şartlarında
bu kızın çalıştığı yer araştırılmalı patronlar dahil araştırılmalı ve her erkekten sperm örneği alınmalı ve her erkeğe çapraz sorguda ifade alınmalı bu tecavüz skandalı olabilir
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