Şule Çet olayında şoke eden Instagram paylaşımı!

Gazi Üniversitesi ikinci sınıf öğrencisi Şule Çet'in Ankara'nın lüks plazalarından birinin 20. katından düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni iddia... Aynı işyerinde Şule'den 3 hafta önceye kadar çalışıp ayrılan N.Y. adlı genç kızın çığlığı yürek burktu.
Sabah gazetesinde yer alan habere göre şüpheli Ç.A.'nın yanında çalışırken 3 hafta önce işi bırakan N.Y., Şule'nin ölümünden duyduğu üzüntüyü ve bazı şüpheli noktaları Instagramda yazıya döktü. N.Y.'nin "tacize hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz" etiketiyle paylaştığı mesajı özetle şöyle:
"Üç hafta önce Şule'nin canına kıyıldığı yerde ben çalışıyordum. Ama bazı durum ve rahatsızlıklardan ötürü işi bıraktım. Bazen önsezilerim bana yön verir. Bugün haberi yapılan kişi ben olabilirdim. Bugün Şule'nin yerine ben ölmüş olabilirdim. Sen de olabilirdin. Görmezden gelme duyur, susma! Türkiye'de kadın olmak o kadar zor ki! Öyle iğrenç durumlarla karşılaşıyoruz. Canımızdan oluyoruz, insanlar taciz edeni sorgulamak yerine, kadının üstündeki kıyafeti eleştiriyor, o saatte ne işi vardı diyor."
Çet ailesinin avukatı Umur Yıldırım, "N.Y., olaydan üç hafta önce Şule'nin canına kıydığı yerde çalışıyormuş. Şule'nin Instagram'ındaki fotoğrafının altına 'senin yerine ben ölmüş olabilirdim' deyip, tazice hayır, tecavüz meşrulaştırılamaz etiketiyle paylaşımda bulundu. İfadesi önemli. Şüpheliler, çalışanları ile abi-kardeş ilişkisi içinde olduklarını ileri sürüyor. Ama bu mesaj, çalışanlarıyla işveren ilişkisinden ileri boyutta ilişkiler kurduklarını gösteriyor" dedi.
Erdoğan'ın 'Bunu dışarıda konuşmam' dediği HDP açıklaması
Tekirdağ'da esrarengiz olay! Mahalleli sokağa döküldü
BMGK'nın Filistin kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
Binali Yıldırım'ı memleketi Erzincan'da az sayıda kişi karşıladı
iPhone kullanıcılarının başı fena halde dertte!
Rus bakandan uyarı: Dünya Kupası'na gelen erkeklerle birlikte olmayın
BİM sudan ucuza Steelseries Rival 110 satacak!
Suudi Arabistan’ın sinsi 'Suriye' planı ortaya çıktı
Üç erkek, bir kadın evde alem yaptılar! Yaşananları vicdan azabından annesine anlatınca her şey ortaya çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu'na ikinci tazminat şoku
Para kazanamayınca mühendisliği bırakıp cinsel ilişki hocası oldu
Buraya korkudan kimse yaklaşamıyor! İşte Rusya'nın en vahşi yeri...
Okuyucu Yorumları 5 yorum