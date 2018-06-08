Süper Loto sonuçları 7 Haziran: Altı bilen yok, devire devam! (MPİ Süper Loto kupon sorgula!)

Süper Loto sonuçları belli oldu. Perşembe akşamlarının heyecan yaratan Süper Loto çekilişinde umutlar bir sonraki haftaya kaldı. Süper Loto bir kez daha devir etti. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekilişte haftanın şanslı sayılarını doğru tahmin eden olmadı. 7 Haziran Süper Loto çekilişinde 5 bilen kişi sayısı 148 iken altı bilen kimse çıkmadı. Tahminlerin bir kez daha tutmadığı Süper Loto çekilişinde ikramiye 7 milyon lirayı aştı. Haftaya yapılacak çekilişte 10 milyon lirayı bulması beklenen Süper Loto kimi zengin edecek? Süper Loto kupon sorgulamasını aşağıdaki Süper Loto sonuçları ile yapabilirsiniz.
Süper Loto 555. haftanın kazandıran numaraları:
Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde dördüncü kez 6 bilen çıkmayınca 7 milyon 234 bin 913 lira 17 kuruş devretti. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 148 kişi 4 bin 438 lira 75'er kuruş, 4 bilen 5 bin 788 kişi 122 lira 15'er kuruş, 3 bilen 100 bin 541 kişi 12 lira 10'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte, 2 milyon 580 bin 485 lira 30 kuruş ikramiye dağıtıldı. Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 863 bin 836 lira 54 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 42 bin 621 lira 55 kuruş kamuya aktarıldı.
Süper Loto'da 554. haftanın kazandıran numaraları: 07, 10, 19, 37, 42, 47 olarak belirlendi.
Süper Loto çekilişinde altı bilen olmayınca 5 milyon 123 bin 601 lira 51 kuruş haftaya devretti.
Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre Süper Loto çekilişinde diğer ikramiyelerin dağılımı ise şöyle; 5 bilen 75 kişi 7 bin 786 lira altmışar kuruş, 4 bilen 3 bin 711 kişi 171 lira 25'er kuruş ve 3 bilen 77 bin 285 kişi ise 14 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandılar.
SÜPER LOTO NEDİR?
Süper Loto, Milli Piyango İdaresi tarafından 19.10.2007 tarihinden itibaren oynatılmaya başlayan bir oyundur. Katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
SÜPER LOTO KURALI NEDİR?
Bir haftaya ait oyunda altı bilen çıkmaması halinde, bu gruba ayrılan ikramiye, ertesi hafta altı numarayı doğru tahmin edenlere dağıtılmak üzere devredilir. Süper Loto oyununda devir sınırlaması bulunmamaktadır.
SÜPER LOTO OYNARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
1- Her kolonda seçilen rakamların kutucuğuna dik olarak işaretlenmesi gerekmektedir.
2- İşaretleme kırmızı kalemle yapılmamalıdır,
3- Doldurduğunuz bir kolonu oynamadan vazgeçtiyseniz veya yanlış bir işaretleme yaptıysanız; o kolonun altındaki İPTAL kutusunun işaretlenmeniz yeterlidir.
4- Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmanız mümkündür.
5- İşaretlediğiniz kuponla bayiden aldığınız biletteki numaraların, seçtiğiniz numaralar olup olmadığını kontrol ediniz.
6- Kuponlar ikramiye talep hakkını vermez.
7- Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaraları 2, 3 veya 4 çekiliş için de oynayabilirsiniz.
8- 18 Yaşından küçük olanlar bu oyuna katılamazlar. Kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.
9- Sayısal oyunlara ait biletler termal kağıttan üretilen bilet olup ısıdan korunmalıdır.
SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ÖDENİYOR?
Süper Loto oyunununda kazandığınız ikramiyeleri;
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