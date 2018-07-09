HABER

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2018 16:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yemin ederek görevine başladı. Erdoğan'dan yemin töreni sonrası gazetecilerin ,"Size nasıl hitap edelim? Cumhurbaşkanı mı Başkan mı?" sözlerini "Başkan" şeklinde yanıtladı.

TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yemin töreninin ardından açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Her şey milletin önünde gayet güzel oluyor. İnşallah bundan sonra güzel olacak. Başkanım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. (İHA)

PARTNERResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark ettiResimdeki hatayı görebildiniz mi? Çok az kişi fark etti
Balıkesir'deki gazetelerin 15 Temmuz manşetleri kitap olduBalıkesir'deki gazetelerin 15 Temmuz manşetleri kitap oldu
TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erdoğan yemin töreni cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM cumhurbaşkanlık sistemi

En Çok Okunan Haberler

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Bu kadarına pes! Naz Mila üzerindeki bornozu attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemini öncesi bakanlıklarla ilgili yeni kararname yayımlandı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Sıfır kilometre aldığı aracı satışa çıkarınca şoke oldu

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Erdoğan için yola çıktı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Okuyucu Yorumları 4 yorum
cansın başkanım
vurdu ve gol oldu
yaaa Osmanlı imparatorluğu 700 yıl hüküm sürdü Ama ulu Önder Atatürk ün ve türk milletinin binbir zorlukla kurduğu T.C. 100 ncü yılını göremedi malesef Tayyip başkan sayesinde...
yeni dönem Ulkemize hayirli olsun .insallah artik Turkiyem buyuyucek ve eski Turkiye tamamen kapatilacak .Sayın Baskanimiz Recep Tayyip Erdoğana Rabbim muafak etsin .
Diğer Haberler
İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İstanbul Haliç'te teknede yangın!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılan ülke liderleri

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Cumhurbaşkanlığı Göreve Başlama Töreni'ne katılan ülke liderleri

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Işığa yürümek

Işığa yürümek

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Bedelli askerlik için son dakika açıklaması! Mustafa Şentop: Bedelli askerlik KHK ile düzenlenebilir

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

Cumhurbaşkanlığı sisteminin yeni bakanlar kurulu yarın yemin edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.