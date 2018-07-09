TBMM'deki yemin töreni sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bana Başkanım diyebilirsiniz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de düzenlenen yemin töreninin ardından açıklama yaptı. Erdoğan açıklamasında "Her şey milletin önünde gayet güzel oluyor. İnşallah bundan sonra güzel olacak. Başkanım diyeceksiniz" ifadelerini kullandı. (İHA)
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