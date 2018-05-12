Teröristlerin kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat bulundu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Balkayalar Dağı'nın Irak tarafındaki bir mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Şemdinli Balkayalar Dağı'nın Irak tarafına operasyon düzenlendi.

Burada bir mağara tespit eden güvenlik güçleri, mağarada AK 47 piyade tüfeği, çok miktarda uçaksavar, BKC ve AK 47 mühimmatı, 10 el bombası, 18 patlayıcı düzeneğe bağlı telsiz, 11 anti tank mayını ve dinamitle yapılmış el yapımı patlayıcı ele geçirdi.

