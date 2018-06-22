TSK Şırnak ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı!

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4509 oldu. TSK ayrıca "15-21 Haziran arasında PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlarda 87 terörist etkisiz hale getirildiğini de duyurdu. 15 - 21 Haziran 2018 tarihlerini kapsayan faaliyetlerin yer aldığı detaylı bir açıklama yayımlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk askerinin faaliyet gösterdiği bölgelerden en güncel bilgileri resmi internet sitesinden paylaştığı bilgi notu ile kamuoyuna duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak maksadıyla, yurt içerisinde ve yurt dışında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir. Geçtiğimiz süreç içerisinde (15-21 Haziran 2018) PKK/KCK terör örgütünün barınma alanı ve yurt içine geçiş güzergâhı olarak kullandığı Şırnak ile Irak’ın kuzeyinde yürütülen orta çaplı operasyonlara aralıksız devam edilmiştir. a. İcra edilen operasyonlarda;



(1) Toplam 87 terörist etkisiz hale getirilmiş, (2) 134 adet piyade tüfeği, 2 adet Milan tanksavar silahı, 1 adet AT-4 tanksavar silahı, 2 adet SA-18 füze, 8 adet RPG-7 roketatar, 9 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 7 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, 15 adet makineli tüfek, 2 adet av tüfeği, 1 adet bombaatar, 2 adet 81 mm’lik havan ve 3 adet tabanca olmak üzere toplam 186 silah ele geçirilmiş,

(3) Tespit edilen 127 adet EYP ve 12 adet silah mevzi, sığınak ve barınak imha edilmiş, (4) Altı kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 12 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. b. Yapımı devam eden Sınır Fiziki Güvenlik Sistemi dâhil olmak üzere alınan tedbirlerle hudut güvenliği etkin olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda kara sınırlarında Ocak-Haziran 2018’de meydana gelen olaylar 2017’nin aynı dönemi ile karşılaştırıldığında, yakalanan kişi sayısı yaklaşık olarak %18 artışla 168.662’ye ulaşmıştır. Bu tedbirler sayesinde kaçakçılık olaylarında ise %32 oranında azalma meydana gelmiştir. Bu çerçevede son bir hafta içinde kara sınırlarından yasa dışı yollarla geçiş yapmaya çalışan 3.767 kişi yakalanmıştır. c. PKK/KCK terör örgütünün en önemli finans kaynaklarından olan kaçakçılık ve uyuşturucu ile mücadeleye yönelik hudut hattında alınan tedbirler ve icra edilen operasyonlar neticesinde; 160 lt kaçak akaryakıt, 8.614 paket kaçak sigara, 61.7 kg uyuşturucu, 752 adet hap, 1 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir.

ç. Azim ve kararlılıkla icra edilen operasyonlarla PKK/KCK terör örgütü üzerinde oluşturulan baskı neticesinde, örgütün serbest hareket etmesi ve eylem kabiliyeti kısıtlanmıştır. Suriye’nin kuzeyinde icra edilen harekât kapsamında; FIRAT KALKANI HAREKATI

Hudut güvenliğini sağlamak, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş kimselerin yurtlarına dönüşüne katkı sağlamak, sivilleri korumak/yaşanan terör olaylarından zarar görmelerini engellemek maksadıyla icra edilmekte olan Fırat Kalkanı Harekâtında, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından desteklenen Özgür Suriye Ordusunun yoğun ve kararlı mücadelesi sayesinde Azez-Cerablus arasında bulunan toplam 243 meskûn mahal ve 2.015 km²’lik alan kontrol altına alınmıştır. Bab bölgesinde patlayıcı ve mayın arama/temizleme çalışmaları sürdürülürken; PKK/KCK/PYD/YPG terörist unsurlarının, Münbiç’ten batıya doğru olabilecek saldırılarını durdurmaya yönelik alınan tedbirlerin uygulanmasına hassasiyetle devam edilmektedir. Bu kapsamda zaman zaman da Münbiç bölgesinden yapılan taciz ve saldırılara meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmektedir. Bölgede yürütülen normalleşme (altyapı, üstyapı, yerel yönetimlerin desteklenmesi vb.) çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

İDLİB BÖLGESİ



İdlib Bölgesinde, Astana görüşmeleri kapsamında ateşkesin etkinliğinin artırılması, çatışmaların sona erdirilmesi, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması, yerlerinden edilenlerin evlerine dönüşü için uygun şartların sağlanması ve ihtilafın barışçıl yollarla çözülmesi için uygun koşulların oluşturulmasına destek sağlamak maksadıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri birlikleri Gerginliği Azaltma Kontrol Gücü olarak görev yapmaktadır. 12 GÖZLEM NOKTASI FAALİYETE GEÇTİ



Bu kapsamda; 13 Ekim 2017’den bugüne kadar 12 Gözlem Noktası tesis edilerek faaliyete geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana görüşmelerinde garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedir. ZEYTİN DALI HAREKATI



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’dan itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir. Şanlı tarihimiz ve kültürümüz gereği harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereçler hedef alınmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından harekât alanında, en modern harp silah, araç ve gereçleri ile mühimmat, uluslararası hukuka uygun olarak, gecikme pahasına, diğer hiçbir ülkenin göstermediği dikkat ve hassasiyetle, masum insanlara ve çevreye zarar vermeden etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Aynı zamanda harekâtın başlangıcından itibaren, harekât alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının hedefleri arasında bulunmamaktadır.

YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANILMIYOR



Bu hususlara ilave olarak, Hava Kuvvetlerimiz tarafından, uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat kullanılmamaktadır. Bu tür mühimmat Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunmamaktadır. Kara ateş destek vasıtalarımız da aynı esaslarla hareket etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri birliklerince, Kızılay, AFAD ve BM tarafından sağlanan insani yardımların bölgeye erişimi konusunda gerekli destek sağlanmakta; Afrin’de hayatın normale dönmesi için çalışmalara devam edilmektedir. ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TOPLAM TERÖRİST SAYISI 4 BİN 509



Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4.509 olmuştur. Terör örgütü mensupları ile girilen çatışmalarda bugüne kadar 54 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 234 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından 18 Mart 2018 tarihi itibariyle kontrol altına alınan Afrin’de mayın ve el yapımı patlayıcı arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Harekât kapsamında bugüne kadar 240 adet mayın ve 1.276 adet EYP tespit edilerek imha edilmiştir.

Zeytin Dalı Harekâtı başarıyla devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tüm faaliyetler, geçmişte olduğu gibi bugün de kendisine duyduğu özgüven ile şeffaf bir şekilde yürütülmektedir. Zeytin Dalı Harekâtı bölgede barış ve istikrarı sağlamak üzere tüm teröristlere karşı, ahlaki değerler ve uluslararası hukuk kuralları çerçevesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla sürdürülecektir. MÜNBİÇ BÖLGESİ



Daha önce mutabık kalınmış Münbiç Yol Haritası ve Münbiç Güvenlik Prensipleri doğrultusunda, Fırat Kalkanı Harekât alanı ile Münbiç bölgesi arasında kalan hat üzerinde Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından, 18 Haziran 2018 tarihinden itibaren bağımsız devriye faaliyetlerine başlanmıştır. Müteakip dönemde, Türkiye ve ABD Silahlı Kuvvetleri tarafından sürdürülen işbirliği ve ortak çalışmalar neticesinde, Münbiç’teki tüm terör örgütü mensuplarının bölgeyi terk etmesi ve bölgede Türkiye-ABD denetiminde, huzur, güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik faaliyetlere devam edilecektir.