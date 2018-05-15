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Turkcell’den müşterilerine Ramazan boyunca iki kat internet

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 15:16 | Son Güncelleme

Ramazan bereketini müşterilerine özel bir kampanyayla sunan Turkcell, 14 Haziran’a kadar internet paketlerini ikiye katlayacak - Kampanyadan faydalanabilmek için 4.5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “4,5G Ramazan Kampanyası” servisini takip etmeleri yeterli olacak

İSTANBUL (AA) - Ramazan bereketini müşterilerine özel bir kampanyayla sunan Turkcell, 14 Haziran’a kadar internet paketlerini ikiye katlayacak. Kampanyadan faydalanabilmek için 4,5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, keşfet içerisindeki “4,5G Ramazan Kampanyası” servisini takip etmeleri yeterli olacak.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell, 4,5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan tüm internetleri ikiye katlayarak, Ramazan ayı boyunca tüm internet ihtiyaçlarını karşılayacak.

Türkiye’den çıkan ve tamamen yerli kaynaklarla geliştirilen yeni nesil iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden sunulan kampanyayla, müşterilerin tarifelerinde internetlerin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki internetleri de ikiye katlanacak.

“4,5G Ramazan Kampanyası” ile Turkcell’liler, sevdikleriyle internet üzerinden istedikleri an görüşerek, Ramazan’ın coşkusunu paylaşabilecek. Ayrıca, Ramazan boyunca ihtiyaçları olan imsak saatleri, iftar menüleri gibi her türlü bilgiye anında ulaşabilecek.

- Turkcell uygulamalarının keyfi Ramazan’da iki kat çıkacak

Ramazan kampanyasında, Türkiye’nin en çok beğenilen dijital uygulamaları olan BiP, Dergilik, TV+, lifebox’a özel olarak sunulan GB’ların da ikiye katlanmasıyla, Turkcell kullanıcıları Ramazan’da bu uygulamaların keyfini iki kat daha fazla yaşayacak.

Turkcell’in "Ramazan ayı boyunca bol internetin keyfini yaşayın" diyerek başlattığı kampanyaya katılmak da oldukça kolay. Bunun için 4,5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, kampanya için oluşturulan "4,5G Ramazan Kampanyası" servisini tıklayarak katılmaları yeterli olacak.

Kampanyadan faydalanan faturalı hat sahipleri 30 gün süreyle tarife paketlerindeki data içeriğini ve servislerde geçerli internet paketlerini iki kat artırırken, ön ödemeli müşteriler ise kampanya döneminde satın aldıkları internet paketleriyle servislerde geçerli data paketlerini ikiye katlıyor. Kampanyadan kurumsal Turkcell’liler de faydalanabilecek.

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internet ramazan ayı Turkcell

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