Türkiye'den Esad ve Rusya'ya cevap

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

'KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI ÇOK NET GÖRÜLÜYOR'

Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir.

'ARTIK SÖZ SÖYLEME DIŞINDA BİR ŞEYLER YAPILMALI'

Suriye'de yaşananlar hepimizi derinden üzdü. Bu katliamları durdurma gücüne sahip olanlar katliamlardan mesuldür. Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı. Fakat adım atılmadı. Söz söyleme dışında bu konuda artık işler yapılması gerekiyor. Türkiye Suriye'de meydana gelen son saldırıyla ilgili en üst düzeyde kınamasını yapmıştır.

Uluslararası toplum artık rekabeti bırakıp uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmelidir.

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

Sayın Trump'ın konuyla ilgili açıklamaları oldu, başka açıklamalar da yapıldı. Uluslararası toplum burada birlikte hareket etmelidir. Aksi halde farklı sonuçlar da çıkabilir.

Suriye, ABD ve Rusya'nın güç savaşına kurban edilmemeli.

RUS ORDUSU: UYDURMA

Rus ordusundan yapılan açıklamada, "İncelemelerimizde herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadı" denilmişti.