HABER

Türkiye'den Esad ve Rusya'ya cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 21:11 | Son Güncelleme

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bozdağ, Suriye rejimi ve Rusya'nın Doğu Guta'daki saldırıda kimyasal silah kullanılmadığı yönündeki iddialarına cevap vererek "Orada kimyasal silah kullanıldığı çok net şekilde gözüküyor" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu'ndan sonra açıklamalarda bulundu.

Bekir Bozdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

'KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI ÇOK NET GÖRÜLÜYOR'

Bize ulaşan bilgiler hem istihbarat örgütümüz üzerinden hem de elde edilen haberler, görüntüler ve fotoğraflar üzerinden baktığımızda burada kimyasal silah kullandığı çok net bir şekilde gözüküyor ancak bunun uzmanlar tarafından da elbette incelenmesi ve soruşturulması son derece önemlidir.

'ARTIK SÖZ SÖYLEME DIŞINDA BİR ŞEYLER YAPILMALI'

Suriye'de yaşananlar hepimizi derinden üzdü. Bu katliamları durdurma gücüne sahip olanlar katliamlardan mesuldür. Suriye yönetimi daha önce yine kimyasal silah kullanmıştı. Fakat adım atılmadı. Söz söyleme dışında bu konuda artık işler yapılması gerekiyor. Türkiye Suriye'de meydana gelen son saldırıyla ilgili en üst düzeyde kınamasını yapmıştır.
Uluslararası toplum artık rekabeti bırakıp uluslararası sözleşmelere uygun hareket etmelidir.

Suriye'de öldüren maddeye değil, ölen insana göre tepki verilmeli. Türkiye, son saldırıya ilişkin tutumunu en açık şekilde ortaya koyan ülkelerdendir. Doğu Guta'da yaşananlarla ilgili Türkiye uzun zamandır Rusya üzerinden bir çalışma yürütüyor.

Sayın Trump'ın konuyla ilgili açıklamaları oldu, başka açıklamalar da yapıldı. Uluslararası toplum burada birlikte hareket etmelidir. Aksi halde farklı sonuçlar da çıkabilir.

Suriye, ABD ve Rusya'nın güç savaşına kurban edilmemeli.

RUS ORDUSU: UYDURMA

Rus ordusundan yapılan açıklamada, "İncelemelerimizde herhangi bir kimyasal saldırı bulgusuna rastlanmadı" denilmişti.

Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!Rusya'dan Türkiye'ye çağrı: Afrin'i Esad'a verin!
Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!Suriye'de askeri üsse füze saldırısı!
Rusya kırmızı alarma geçtiRusya kırmızı alarma geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bekir Bozdağ Bakanlar Kurulu Rusya cevap Suriye kimyasal

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Mustafa Keser'den Kılıçdaroğlu'na: Şehit evinde türkü söyleyeceğim, tepki almazsam yüzünüze tüküreceğim

Bu haliyle tanımak imkansız!

Bu haliyle tanımak imkansız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan süper teşvik paketini açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan süper teşvik paketini açıkladı

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Hollanda'dan Türkiye uyarısı: Elektronik cihazlar kopyalanabilir, içinde hassas bilgi ve belge tutmayın

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Sahil Güvenlik yüzlerce memur alıyor! İşte başvuru şartları

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kocaoğlu’ndan KİK eleştirisi: "KİK sabah akşam bizi kik'liyor"

Kocaoğlu’ndan KİK eleştirisi: "KİK sabah akşam bizi kik'liyor"

İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da

İşte TRT'nin bölüm başı ücretleri! Rekor Diriliş Ertuğrul'da

HDP'li Burcu Özkan'a 7 yıl hapis cezası

HDP'li Burcu Özkan'a 7 yıl hapis cezası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-CAN uçağı satıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da taşıyan TC-CAN uçağı satıldı

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

Ahmet Davutoğlu ofisini kapattı! Esnaf isyan etmişti

TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

TEM'de büyük kaza: Ankara istikameti ulaşıma kapandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.