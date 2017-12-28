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'Türkiye ile ABD arasında 2018'de daha büyük kriz olacak'

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 11:52 | Son Güncelleme 50 dakika önce

Evrensel gazetesi Washington temsilcisi Mehmet Günday, Türkiye ile ABD arasındaki krizin 2018'de büyüyeceğini öne sürerek, "Trump, Erdoğan gibi baskıcı kişilerden hoşlanıyor. Hoşlanmadığı şey ise kendisi hakkında diğer liderlerin konuşması. O yüzden Erdoğan’ın “Eyy Trump’’ güzellemesinin sonuçları ağır olabilir. Obama diplomatikti Trump ise kendi partisinin amblemi gibi bir fil tavrına sahip. Fox News’de kendisiyle alakalı konuşan Erdoğan’ı görürse ilk yapacağı hareket tweet atmak olur..." dedi.

Mehmet Günday, bugün kaleme aldığı yazısında, Türkiye ile ABD arasında yaşanan krizin 2018'de giderek büyüyeceğini öne sürdü ve dikkat çeken ifadeler kullandı.

Günday'ın Evrensel'deki yazısı (28 Aralık 2017) şöyle:

Türkiye-ABD ilişkileri açısından 2017 yılı özel bir yere sahip olacak. Trump’ın daha birinci yılı dolmadan “Eyy Trump” güzellemesini duyduk. Obama’ya bu söz 7. yılında söylenmişti... Amerika’ya gelen AKP’liler hâlâ Trump’a dair gizli bir umut besliyorlar. Açıkça söylemeliyim ki son gelişmeler ile birlikte tren çoktan kaçtı.

Baştan söylemek lazım Türkiye ve Amerika ilişkileri Irak tezkeresinin TBMM’de kabul edilmemesinden sonra hiç rayına oturmadı. Özellikle Pentagon Türkiye’ye hep mesafeli oldu. Dışişleri Bakanlığı ise dönemsel olarak iletişimi telefonlara bakmama seviyesine kadar indirdi. Trump’ın birinci yılının sonunda Türkiye Rusya ile Amerika’da Suudilerle flört etmeye başladı...Yine de iki ülke bir birinden vazgeçecek cesarete sahip değil...

NATO'dan Türkiye-ABD arasındaki vize krizi açıklaması

Sondan devam edelim. Herkes Hakan Atilla davasına kilitlenmiş durumda. Jüri 3 Ocak’ta karar verebilmek için yeniden toplanacak. Davada Atilla yargılanıyor. Hukukçular Atilla’nın 6 suçtan olmasa bile birden fazla suçtan ceza alacağını öngörüyor. Asıl buz dağı Atilla davası değil, Zarrab ve Atilla’nın anlattıklarından sonra açılacak olan diğer davalar veya ABD Hazine Bakanlığı tarafından gelecek cezalar. Bir kaç örnek verelim, ABD Hazine Bakanlığı Halk Bankasına milyar dolarlarca ceza kesebilir. FBI ve savcılar davayı kapatmadılar. Şu an Zarrab’ın verdiği bilgiler ışığında hiç haberimizin olmadığı başkaca dava hazırlıkları yapılıyor olabilir.

Zafer Çağlayan ABD’ye gelirse zaten tutuklanacak. Eğemen Bağış söylenmese de ABD’lilerin peşinde olduğu bir isim. Bağış’ın Amerika’dan Türkiye’ye AKP Hükümetine dahil olmak için dönmüş biri olduğunu unutmayalım. Belki de en korkunç senaryo ABD’nin Türkiye’yi SWIFT bankacılık sisteminden çıkarması, çok düşük bir ihtimal ama Trump yönetiminde hiç bir şey imkansız değil. Bu arada herkesin Reza Zarrab’ı merak ettiğini düşünerek şu bilgiyi de paylaşmak istiyorum; onu bir daha görmeyeceğiz.

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu ise, firari Gülenciler ile Manhattanlı ulusalcı teyzelerin duruşma salonuna girmek için verdikleri mücadele... Gülenciler davayı kalabalık bir şekilde izleyince ulusalcı teyzeler sabah erkenden gelip salona girme sırasına girdiler. Haklarını teslim etmek lazım, son gün salonda 2-3 Gülenci 20- 25 ulusalcı teyze vardı.

BM’nin Kudüs oylaması AKP’nin ve Türkiye’nin zaferi gibi lanse edilse de uluslararası toplumun Filistin hassasiyeti hep vardı. Yine de Türkiye’nin çabaları göz ardı edilemez. Trump’ın tehdidi ise ters tepti. Oylama öncesinde ise diplomasi cehaleti yaşandı. Salonun dolu olmadığını gören Türk dışişleri yetkilileri Ankara’yı arayıp oylamaya yaklaşık 100 ülke katılıyor bilgisi verdiler. Halbuki, üye ülkeler salona gelirler, konuşmaları dinlemek zorunda değiller ama oylamaya her zaman katılabilirler. ABD’nin BM temsilcisi oylamada Filistin’e destek çıkanların isimlerinin Trump’ın masasına gideceğini söylemişti. Bu listede Türkiye ve Yemen’in ismi özel bir başlık altında sunulacaktır. Neticede BM toplantısının çağrıcısı onlardı. BM’nin Türkiye Daimi Temsilciliğinde çalışanlar bile bu çağrının Türkiye tarafından yapılmasından rahatsızlardı. Evet Filistin yalnız bırakılmamalı ancak AKP’nin her şeyi bir iç politika malzemesi olarak kullanma isteği kabak tadını çoktan aştı.

'ABD ile vize krizinin nedeni Türkiye'nin bu tavrı'

BM’de Türkiye’yi Çavuşoğlu temsil etti. Sonra New York’ta temeli atılan Türk Evi’nin inşaatını gezdi ama asıl haber Washington’daydı. Erdoğan’ın korumalarının arasına karışıp protestoculara saldıran iki Türkiye vatandaşı suçunu kabul edip, Zarrab gibi bildiklerini anlatmayı kabul etti. O iki vatandaş, saldırmamızı Erdoğan’ın korumaları istedi derse, yeni bir kriz yaşanabilir... Hatırlatmakta fayda var, Çavuşoğlu o iki kişiyi hapishanede ziyaret edip fiyakalı bir de fotoğraf çektirmişti...

2018’in en popüler kavgası Micheal Flynn üzerine olacak. Flynn, Trump’a danışman olmadan AKP’li bir iş adamından Gülen’in iade edilmesine dair bir yazı yazmak için 500 bin dolar almış ve Gülen’i kaçırma planları yapılan bir masada bulunmuştu. Üstelik FBI kendisini sorguladığında bu iddiaları reddetmişti. Şimdi Michael Flynn’de itirafçı oldu. Türkiye adına lobicilik faaliyeti ile suçlanıyor. Başkaca suçlarda var tabii. Özel Savcı Robert Muller bu soruşturmayı gizlilik içinde yürütüyor. İleride çok ilginç iddialar çıkabilir. Düşünsenize, NATO müttefikinizin ülkesinden yaşama ve oturma iznine sahip birini kaçırma planı yapıyorsunuz...

YPG’ye silah meselesi artık üzerinde durulması gereken bir konu değil. İran ve Rusya bölgede aktif oldukça ABD, YPG’yi kullanmaya devam edecektir. Ve silah sevkiyatını devam ettirecektir. Asıl soru, Esad içeride YPG’ye saldırdığında ABD’nin vereceği cevabın ne olacağıdır. O durumda Esad’ı Rusya, ABD’yi de YPG olarak düşünmek teşbihte hata olmayacaktır.

Vizeler konusu herkesin en bilgili olduğu başlık. 2018’de çok sayıda mağduriyet yaşanabilir. Türkiye normalleşme sağlandı sadece gecikmeli randevu veriliyor diyerek krizi sümen altı etmeye çalışsa da, hiçbir düzelme olmadı. Aksine, Türkiye medyası yüzünden kötü durum meşru hale getirildi ve çözümsüzlük çözüm olarak servis edildi. Bugün ABD’ye gitmek isteyen birine ABD temsilcilikleri 2019’un şubat ayına randevu veriyorlar, al sana çözüm.

ABD: Vize randevusu için en erken tarih Ocak 2019

Trump’ın Ortadoğu politikası artık şekillendi. Suudi Arabistan ve Mısır yeni yıldızlar. Türkiye İran ile bu kadar yakınlaşmışken, Rusya ile hareket ediyor görüntüsü verirken Amerikan yönetiminin Erdoğan’ı Obama gibi anlayışla karşılamasını beklememek lazım. Bu yüzden Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster’ın “Türkiye ve Katar aşırı dinci fikirleri destekleyen ülkeler” çıkışının gelecek açısından bir işaret olduğunu görmeliyiz.

ABD ile vize krizine ilişkin Hükümet'ten son dakika açıklama

Trump, Erdoğan gibi baskıcı kişilerden hoşlanıyor. Hoşlanmadığı şey ise kendisi hakkında diğer liderlerin konuşması. O yüzden Erdoğan’ın “Eyy Trump’’ güzellemesinin sonuçları ağır olabilir. Obama diplomatikti Trump ise kendi partisinin amblemi gibi bir fil tavrına sahip. Fox News’de kendisiyle alakalı konuşan Erdoğan’ı görürse ilk yapacağı hareket tweet atmak olur... Kavga büyür...

2018 Türkiye-ABD ilişkilerinde asıl krizlerin yaşanacağı yıl olacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kriz ABD Türkiye Recep Tayyip Erdoğan Donald Trump 2018

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Okuyucu Yorumları 43 yorum
inceldiği yerden kopsun.amerikan emperyalizmine boyun eğmeyecek bir lider bulduk elhamdülillah.esaret bitti gelecek yüzyıl çok güzel olacak
@fatihalp955 ya sen ne diyorsun be. Ne yapacaksın kıtalar arası savaş mı çıkaracaksın. Bu iş elhamdüllah demeyle olmuyor. Rabbim akıl fikir vermiş onu işletmek gerekiyor. Dosta düşmana karşı Osmanlı gibi her yerde olacaksın. ABD senin zamanında yaptığını yapıyor toprağını geliştiriyor teknolojiyi geliştiriyor dünyanın her yerine meydan okuyor. Sen kalkmış kıtaların arkasında hiç bilmediğin yere tükürmeye çalışıyorsun. Akıl mantık Allah Billah aşkına ya bu kadar rahat bu cümleleri nasıl kuruyorsun. Adam Almanyayı yerle bir etmiş senin büyük devlet dediğin Rusyayı şartlı kurtarmış. Büyüklük ne?
@fatihalp955 BOP’a eş başkanlık yapmış bir irade ve zihniyet antiemperyalist bir mücadele veremez. Sadece kendini kurtarmaya çalışır. Tarihte bir dönem emperyalizme taşeronluk yaptıktan sonra antiemperyalist olmuş ve ülkesini esenliğe çıkarmış tek bir lider örneği yoktur.
@dahikartal2023 Neden korkuyorsunuz? Ölmekten mi? Aç kalmaktan mı? Bunların hiç birisi onursuzca yaşamaktan daha kötü olamaz. Kendinize gelin sizler Osmanlının, Şeyh Şamillerin torunusunuz. abd gibi terörist devletle düşman olmak bizi güclendirir. Bu ülkedeki tüm kanun dışı ve terör olaylarının arkasında abd vardır. Atatürk'ü iyi anlayın iyi dinleyin. Bu iş yalakalıkla mandacılıkla yürümez ve kendinize gelin.abd gibi kendini dev aynasında gören devletçik sizin gibi yandaşlarla kendini yüceltir ancak. Korkmayın ve azimle her ne iş yapıyorsanız iyi yapın. Kendinizi bu kadar küçük görmeyin.
@fatihalp955 akp yi kimler kurdu sanıyon sen. iyi oku öğren bob eş başkanığı yapanları.
@dahikartal2023 korkmak eceli ötelemez; cesaret eceli beri çekmez zübük.
@gurelmas kardeş kimsenin korktuğu yok bu milletin çektiği acıları yüzyıllardır kimse ne tam bilir nede öğrenir. Bu millet şehadet şerbetini içmiş hak yolundan ayrılmak istemeyen doğduğu çocuğu kefeni üzerindeymiş gibi yaşatan bir milletin evladıyız. Onda sıkıntı yok. Ama şunu iyi bil düşman her zaman düşmandır. Lafla ölürüm yaparımla olmaz. Çanakkale de verilen şehide karşılık sen o gemileri yanaştıran ülkelerden bir tanesine bugüne kadar ne yaptın. Sarıkamışta vatan evladı niçin dondu karşılığında ne yaptık bugüne kadar. o yüzden mesele derin kardeş çok derin. Kimse korkmuyor yoksa
@karacabayy_2016 korkmak eceli ötelemez; cesaret eceli beri çekmez zübük.
@serdar_1981_alcym korkmak eceli ötelemez; cesaret eceli beri çekmez zübük.
@dahikartal2023 iyi ozaman büyük devlet diye bizi bitirir korkusu ile yalakalığa devam et...sen naparsan yap adam sana yapacağını geri koymuyor zaten.
@dahikartal2023 istediği zorbalığı yapma hakkı var diyorsun yani..Yeni dünya düzeni de istediğini yapma hakkı YOK üzerine kuruluyor..Gerginlik kaçınılmaz..
abd şimdiye kadar alışmış yalakaların etek öpmesine. ilk defa dik duran ve mandayı kabul etmeyen bir lideri sevmesini elbette bekleyemeyiz. ama bu ülke erdoğanın arkasında durur ve abd yi püskürtür. ya istiklal ya ölüm.
@vatansever_1976_ltkmb Palavrasever ABD seni püskürtüyor. Öyle olmasa önce sen vize konusunda tavır koyardın. İşiniz gücünüz palavra ama derdi millet çekiyor.
@vatansever_1976_ltkmb abd yi püskürtürsün neyle püskürteceksin. 40 yıldır bu ülkenin başına bela PKK ya birşey yapamıyorsun.50.000 şehit vermişim kara toprağa. Yüreğimi dağlamışım mehmedim diye. Elebaşı bey gibi yaşıyor ada tahsis edildi. Diğer hain ve ortakları ülkemi per perişan etti Pelsilvan yada. Hadi bi gayret et biz tutmayalım seni sana iki tane hain ismi verdim. Ne yapabilirsin bi yap arkandan herkes gelir. Klavyeden olmuyor bu işler bu yazdığın klavye de ekranda internette onların. o yüzden biz mahkumuz mahkum. Önce ondan bi kurtulalım gerisini düşünürüz. Sanırım daha iyi anladın
Fasulyeyi mercimeği pirinci v.s. keserlerse kötü. Memlekette üretim yok. Aç kalırız.
Daha sırada sen kimsin Trump vardı.
sanki ırak teskeresini kabul etsek abd müslüman bir ülkeyi bağrına basacak
Her şeye evet diyelim tamam diyelim
Trump 2018 şubattan sonra gidici abd onu tasiyamaz
büyük balık küçük balığı yutar
eyyyy trumppp eyyy kılıçdaroğlu eyyy neydi la
And basınında kaale bile alınmıyor ki Türkiye mesela Trump a söylenmiyor bile Trump un haberi olsa cevabı ağır olur
ne yapacaktı araplar gibi Trump’a yalakalık yapıp her dediğini mi yapacaktı bu konuda Cumhurbaşkanımıza destek olmalıyız
Eyy meyy bunlar boş laflar icraat lazım icraat bir öyle bir böyle olmakla işler yürümez bak esad dimdik ayakta duruyor kimse deviremedi iyi olduğunuz komşularla bile kötü oldunuz yıllardır kadim dostunuzdu oldu simdi Esed bundan ders çıkarmak lazım
Lan öyle bir yazmışsın ki gören Bu Kadim Milletin kurduğu güzide devletin abd'nin vilayeti gibi sanır. Eğer zarrab yada birbaşka hain nedeniyle bu ülkeye ceza kesmeye kalkarsa benim ülkem derhal pkk itleri ve fetüş nedeniyle abd terör devleti hakkında dava açmalı ve yitip giden her bir can için abd'yi öyle bir mahkum etmeliki hiç bir ülkenin yapamadığını yapmalı. Bu ülkede olan her türlü gayri kanuni işlerin arkasında ve terörün arkasında abd vardır. onların büyük elçiliğinden tutuklanan hain bunun kanıtıdır, teröristin elinden çıkan silah bunun kanıtıdır. Hadi benim savcım, hakimim iş başına.
İçeriden güçlü olacanki, dışarıya karşı güçlü olalım, ben namaz kılayım, yolsuzluk, yandaşlık, haksızlık, adam kayırayım ondan sonra müslümanım, yok öyle bedava müslümanlık, elbetteki namaz kılalım fakat hak, hukuk merhamet, vicdan nedir bilelim, teknolojiyi, bilimi takip edelim, doğrunun dürüstün haklının yanında olalım, yerden mazotta altında fışkırsa, yolsuzluk çete mafya yandaşlık uyuşturucu, haksızlık, bilime önem vermeme, kısa yoldan para kazanma, olduğu sürece bu ülke gelişmezzz.
bundan 17 sene eveli ey abd ey trup deseydik,develosyon olurdu.tc başbakanın abdye çağırır elpençe karşısında saatlerce bekletirdi.
bir kere de eyy trump deriz hakettiğinde yüz kere de ey trump deriz. ‘ey trump’ sözü ağır olabilirmiş? ne ağır olacak. insan şerefi için yaşar ve bir kere ölür. abd nin müslümanların ilk kıblesi olan Küdüsü alacak, biz de seyirci kalacaz neymiş trupm bey öyle böyle yapar. elinden geleni ardına koyma. Biz dinimiz şerefimiz bayrağımız için her şeyi yaparız. yaptığımızı da Allaha tevekkül ederiz. Kendine güvenen varsa gelsin,yoksa laf salatası yapmak sizin haddinize kalmamış !
her tarafa zarar verir böyleleri...fazla tutunamazlar.
büyük israel yani büyük orta dogu kurulacak ya es başkan müslümanların lanetinden ve öfkesinden çekindigi için polemik yaratıyor ama gizli kapılar arkasında israillede ABD ile de çok samimi oldukları ortak hareket ettikleri bir gerçek bunu görmemek için hain ve öküz olmak gerek
ilginç
Yarınki haber : Kardeşlerim biliyorsunuz. Malum. Bir şahsiyet var bizzat bana, şahsıma tweet atacağı söylenen biri. Ya sen twiit atsan ne oluur atmasan ne olur. Bilesin ki vız geliir tırıs gider. Sen kimsin ya. Atacağın twitlerin banim şahsen ve bizzat kendimin nazarında hiçbir kıymeti harbiyesi de yoktur, bunu da böyle bilesin.
e tabii yaptıracaklarını yaptırdılar işleri bitti ortadoğuyu kangölüne çevirdiler rakipleri temizlediler doğukudüs bile dedirttiler artık tamam
DOST ÜLKE KALDIMIKİ?ZATEN DOST DEĞİLDİ DİYECEK AKTROLLER ŞİMDİ AMA HERKESLE DÜŞMAN OLMAK NEDEN?CEVAP MAĞDURU OYNAYARAK OY ALMAK.ARTIK YEMİYOR HALK...
akpden kurtulmadıkça dünyada kriz hiç bitmez
ABD siz Yaşamayı Öğrensin TÜRKİYE O zaman huzur gelir
Bırakın bu felaket tellalığını. Her sene aynı muhabbet .
ulan herşeyi eleştiriyorsun doğru olanı da yanlış olanı da
bu ne demektir,Her yıl kötüye gidiyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunus'ta Cumhurbaşkanı El-Beci Kaid es-Sibsi ile yaptığı basın toplantısında Tunus'tan zeytinyağı ithalatı yapılabileceği mesajını verdi.onuda alalım bakalım..
keşke ülkemden elini kesse tamamen ilişkileri koparsa abd üstlerini kapasa seçimlerimden elini çekse tamamen Türkiye Cumhuriyeti Devletiyle olan bütün köprüleri yaksalar o zaman belki kamburumuz'dan kurtuluruz ülkemiz karışmaz abd ve İsrail elini çektiğinde diye düşünüyorum ama imkansız böyle birşey asla olmaz sağılan bir ülkeyiz çünkü
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