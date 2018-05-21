HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü söylemi bilimsellikten uzak"

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 10:48 | Son Güncelleme

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver: - "Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının çocuklar arasında 6, 8, 10 yaşa düştüğü gibi bilimsel olmayan açıklamalar yapılmaktadır. Bu yayınlar gençler ve çocuklar arasında uyuşturucu maddeye karşı merak uyandırmaktadır"

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Hukuk Sempozyumu"nda uzmanlar, uyuşturucu kullanım yaşının 6'ya düştüğü gibi bilimsel olmayan açıklamalara karşı uyarıda bulundu.

Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, uyuşturucu ile mücadelenin teknik ve hukuki açıdan tartışıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver'in şu ifadelerine yer verildi:

"Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının çocuklar arasında 6, 8, 10 yaşa düştüğü gibi bilimsel olmayan açıklamalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, uyuşturucu ile mücadele eden güvenlik birimleri hakkında yanlış algılara ve bilimsellikten sapmaya da yol açabilir. Bu yayınlar gençler ve çocuklar arasında uyuşturucu maddeye karşı merak uyandırmaktadır. Özellikle gençlerin korunması bakımından etkin bir mücadelenin yapılması şart. Türk polisi ve jandarması bu konuda inanılmaz derecede çaba sarf ederken, çok da önemli başarılara imza atıyor."

Ünver, Türkiye'nin transit bir ülke olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye üzerinden Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Türkiye ve komşu ülkelere son derece tehlikeli boyutta yapay uyuşturucu naklediliyor ve ticareti yapılıyor. Uyuşturucu ticareti, terör örgütlerinin çok önemli bir finans kaynağı haline geldi. Bu konuda hem dünyadaki önemli ülkelerin uyuşturucu madde mevzuatından ve yargı uygulamalarından hem de Birleşmiş Milletler gibi uluslar üstü kuruluşların projelerinden ve bu konudaki polis teşkilatından yararlanmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNERŞaşırtan dilencilerŞaşırtan dilenciler
Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)Dev platform Boğaz'dan geçiyor (3)
2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo2,5 yaşındaki Semanur 55, kardeşi 9 aylık Yılmaz Buğra 25 kilo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"Uyuşturucu ile Mücadele Hukuk Sempozyumu" Antalya Bilim Üniversitesi özyeğin üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

İlker Başbuğ İYİ Parti'den milletvekili adayı mı olacak? Açıklama geldi

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

AK Parti'de kırmızı alarm! 950 bin kişilik seçim ordusu

KAP'a açıklama yapılmıştı

KAP'a açıklama yapılmıştı

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Survivor tarihinin en büyük ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı 'Kazanan takım İstanbul'a gidiyor'

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Adil Gür 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin son anket sonucunu yayımladı!

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

Mezarlıkta ağlayan kızın ailesi: Bu süreci izlerken kanımız dondu

İlginizi Çekebilir

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

FETÖ soruşturmasında şok iddia: FETÖ imamı kıyametten önceki son şahsiyetin Hava Kuvvetleri'nden olacağını söyledi

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

Erdoğan’a Balkanlar ziyaretinde suikast ihbarı! İstihbarat birimleri harekete geçti

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

CHP'li başkandan, AK Parti ilçe başkanının ödül vermesine tepki! Alanı terk etti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'tan tutukluluğuna ilişkin son dakika açıklaması!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

Vatadanşın akın akın gittiği türbe, boksör mezarı çıktı!

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

'Ahmet Hakan gazetecilik sınırlarını aştı!'

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'na canlı yayın şoku! Televizyonlar bunu duyunca canlı bağlantı yapmaktan vazgeçtiler

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Süleyman Çakır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.