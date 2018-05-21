"Uyuşturucu kullanım yaşının düştüğü söylemi bilimsellikten uzak"

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi ve Antalya Bilim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uyuşturucu ile Mücadele Hukuk Sempozyumu"nda uzmanlar, uyuşturucu kullanım yaşının 6'ya düştüğü gibi bilimsel olmayan açıklamalara karşı uyarıda bulundu.
Özyeğin Üniversitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Antalya Bilim Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda, uyuşturucu ile mücadelenin teknik ve hukuki açıdan tartışıldığı belirtildi.
Açıklamada, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yener Ünver'in şu ifadelerine yer verildi:
"Türkiye'de uyuşturucu kullanım yaşının çocuklar arasında 6, 8, 10 yaşa düştüğü gibi bilimsel olmayan açıklamalar yapılmaktadır. Bu çalışmaların sonuçları, uyuşturucu ile mücadele eden güvenlik birimleri hakkında yanlış algılara ve bilimsellikten sapmaya da yol açabilir. Bu yayınlar gençler ve çocuklar arasında uyuşturucu maddeye karşı merak uyandırmaktadır. Özellikle gençlerin korunması bakımından etkin bir mücadelenin yapılması şart. Türk polisi ve jandarması bu konuda inanılmaz derecede çaba sarf ederken, çok da önemli başarılara imza atıyor."
Ünver, Türkiye'nin transit bir ülke olduğuna işaret ederek, "Hem Türkiye üzerinden Avrupa'ya hem de Avrupa'dan Türkiye ve komşu ülkelere son derece tehlikeli boyutta yapay uyuşturucu naklediliyor ve ticareti yapılıyor. Uyuşturucu ticareti, terör örgütlerinin çok önemli bir finans kaynağı haline geldi. Bu konuda hem dünyadaki önemli ülkelerin uyuşturucu madde mevzuatından ve yargı uygulamalarından hem de Birleşmiş Milletler gibi uluslar üstü kuruluşların projelerinden ve bu konudaki polis teşkilatından yararlanmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.
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