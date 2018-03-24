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Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 08:57 | Son Güncelleme

Eskişehir'de Irmak S. (29), bir süredir ayrı olduğu eşi Serap S.’nin (28) birlikte yaşadığını öne sürdüğü Orhan Çelik’i (43) aracını park ederken av tüfeği ile vurarak öldürdü. Kaçan Irmak S., Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde yakaladı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Aşiyanlık Sokak’ta meydana geldi. Orhan Çelik, 06 FL 9106 plakalı otomobilini Serap S. ile bir süredir birlikte kaldıkları evin önüne park ederken, kadının eşi Irmak S.’nin silahlı saldırısına uğradı. Irmak S., av tüfeğiyle Orhan Çelik’e 2 el ateş etti. Çelik, kanlar içinde yere yığılırken, Irmak S. otomobiline binip kaçtı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Orhan Çelik’in yaşamını yitirdiği saptandı.

Orhan Çelik’in cenazesi, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet ve Gasp Bürosu ekipleri, Irmak S.’yi Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde olayda kullandığı av tüfeğiyle yakaladı. Gözaltına alınan Irmak S. Eskişehir’e getirildi.

Serap S.’nin bir süre önce evini terk edip Orhan Çelik ile kiraladıkları evde yaşadıkları ifade edilirken, Irmak S.’nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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