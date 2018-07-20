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Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 14:47 | Son Güncelleme

Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA

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Yatağan Termik Santrali Zehra Zümrüt Selçuk

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