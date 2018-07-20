Yatağan Termik Santrali'ndeki kazaya ilişkin inceleme başlatıldı

Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kaza sonucunda 2 kişi hayatını kaybetmiş, 9 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili olarak yeni bir gelişme yaşandı. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen kazaya ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

İHA

